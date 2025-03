Dopo aver perso la madre per un tumore alle ovaie, Tiffany Gaines immaginava che la maternità l’avrebbe aiutata a ricostruire ciò che era stato perso. L’idea di avere una figlia è diventata più di una semplice speranza: è diventata un’ancora di salvezza emotiva. Quindi, quando il suo test NIPT ha rivelato che aspettava un maschio, le è sembrato di rivivere un altro dolore.

Ma Gaines, ora mamma di due figli, ha ricevuto molto sostegno per aver raccontato la sua storia e aver fatto comprendere che la delusione di genere non è un mito; in un sentito Instagram reel , ha parlato apertamente del suo iniziale dolore, della sua battaglia contro la depressione post-partum e di come è lentamente arrivata ad abbracciare la sua identità di orgogliosa “mamma di maschietti “. E a giudicare dalla risposta, oltre 690.000 visualizzazioni e 5.000 like, ha toccato un nervo scoperto di molti genitori.

“È difficile per me condividerlo – si legge nella caption che accompagna il video – Sì – i bambini sono sempre una benedizione. Lo sapevo – logicamente. E sono consapevole che non tutti credono che il genere definisca un bambino/persona in modo profondo. Ma per me, è stato assolutamente così.

Quando ho scoperto di avere due maschi il mio cuore si è spezzato e il dolore mi è sembrato insormontabile. Mi sono sentita così solo e piena di vergogna – prosegue Gaines – Condivido questo perché spesso la delusione di genere viene fraintesa come qualcosa di superficiale. Barbie o dinos. Ma raramente si tratta di qualcosa di superficiale, e non va giudicato.

E se ce l’hai – NON sei una cattiva persona o una cattiva madre.

La mia delusione di genere deriva dal lutto per una visione distinta che avevo sin dall’infanzia – di legare con una figlia nei modi più intimi e femminili. Crescendo mi sono sempre detta ‘Questa è una cosa che voglio insegnare a mia figlia’, o ‘Come posso assicurarmi che mia figlia non combatta con XYZ come ho fatto io?’

Ricordo che avevo 12 anni, ero nervosa nel dire a mia madre che volevo radermi le gambe e pensavo ‘Non vorrò mai che mia figlia si senta nervosa per dirmi quando è pronta a depilarsi le gambe. Dovrò avvicinarmi presto a lei e assicurarmi che sappia che non c’è nulla di cui sentirsi in imbarazzo'”.

La storia di Gaines ha avuto così tanta risonanza non perché sia ​​rara, ma perché raramente viene detta ad alta voce. Mentre molti genitori sperano in un genere specifico, pochi riconoscono apertamente il dolore che può derivare quando queste speranze non sono in linea con la realtà.

Secondo la psicoterapeuta relazionale Claire Law, che ha parlato con Newsweek, la delusione di genere è più comune di quanto si creda. “La genitorialità è spesso immaginata prima di essere vissuta, plasmata dalle aspettative sociali e dalle immagini di come dovrebbe essere – ha spiegato – Quando la realtà non corrisponde a queste aspettative, può portare alla delusione”.

Nel caso di Gaines, non stava solo immaginando una figlia, stava cercando di aggrapparsi all’eredità di sua madre. Aveva dato un nome alla figlia che pensava di avere. Le aveva scritto. Aveva immaginato una nuova versione del legame che aveva appena perso. Lasciar andare quel sogno era come perdere di nuovo sua madre.

Nonostante le critiche di coloro che ritenevano che dovesse semplicemente essere grata, Gaines si è data spazio per elaborare. È andata in terapia. Ha ripreso gli antidepressivi. E quando è nato suo figlio Brighton, ha fatto tutto il possibile per abbracciare la sua nuova realtà: ha comprato un braccialetto “boy mom”, ha chiesto consiglio a sua sorella e ha cercato momenti di luce.

Tuttavia, il legame non è stato facile. “Mi sentivo come se fosse uno sconosciuto – ha raccontato – Mi chiedevo dove fosse mia figlia”.

Quando è rimasta di nuovo incinta, ha deciso di sottoporsi a un test precoce per scoprire il sesso del nascituro, non per controllare l’esito, ma per darsi il tempo di elaborare il risultato, in privato e senza giudizi esterni.

Anche il suo secondo figlio era un maschio. Ma questa volta, ha sentito la connessione all’istante. “Mi ha pervaso il sollievo: la mia anima non era danneggiata e il mio cuore non era tre taglie più piccolo”, ha detto.

Con due figli maschi, si è abbandonata completamente alla sua nuova identità, imparando a lavorare il legno, aggiustando giocattoli e definendosi la “mamma” della casa. Non era la maternità che aveva immaginato. Ma è diventata la maternità di cui era orgogliosa.