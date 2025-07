Cosa fare con i bambini? Vediamo una selezione delle principali attività a misura di famiglie con figli di tutte le età e quali sono le destinazioni più appropriate e adatte per chi ha dei figli.

Agosto è il mese tradizionalmente dedicato alle vacanze in famiglia. È in questo periodo, infatti, che molti genitori hanno la possibilità di prendersi le ferie (o chiudere la propria attività) così da organizzare qualche giorno o settimana in qualche località. Ma dove andare? Cosa fare con i bambini? Vediamo una selezione delle principali attività a misura di famiglie con figli di tutte le età e quali sono le destinazioni più appropriate e adatte per chi ha dei figli.

Cosa fare ad agosto con i bambini: festival ed eventi kids-friendly

Dall’archeologia alle fiabe, dal gioco alla scoperta della natura, l’estate propone un ricco calendario di eventi dedicati alle famiglie con bambini. Ecco una selezione dei più interessanti suddivisi per regione.

Valle d’Aosta

GiocAosta – Aosta (8–11 agosto)

Il centro storico di Aosta si trasforma in una gigantesca ludoteca a cielo aperto. Migliaia di giochi da tavolo, enigmistica, videogiochi e giochi di ruolo animano le piazze e i monumenti della città, offrendo un modo unico per vivere la città attraverso il gioco condiviso.

Lombardia

Lonato in Festival – Lonato del Garda (8–10 agosto)

Spettacoli di circo contemporaneo e arte di strada con compagnie internazionali alla Rocca di Lonato. Giocolieri, clown e artisti provenienti da tutto il mondo animano le serate in un contesto storico suggestivo.

Strabilio Festival – Valle Sabbia e Lago di Garda (fino al 7 settembre)

Trenta spettacoli gratuiti di teatro-circo per adulti e bambini, con attività per famiglie lungo la pista ciclabile e debutti nazionali in contesti naturali e suggestivi. Un festival diffuso dedicato alla magia del movimento e del sorriso.

Notte delle stelle cadenti – Livigno (10 agosto)

Il borgo spegne le luci per una “Notte Nera” illuminata solo da candele e fiaccole. I partecipanti possono osservare le stelle in un’atmosfera magica, tra spettacoli e passeggiate notturne.

Trentino-Alto Adige

Palafittando – Lago di Ledro (fino al 20 agosto)

Eventi estivi del Museo delle Palafitte: laboratori scientifici, cacce al tesoro notturne, attività archeologiche per bambini e spettacoli sotto le stelle per tutta la famiglia. Ogni appuntamento propone un tuffo nella preistoria tra gioco e conoscenza.

Notti di Fiaba – Riva del Garda (27–31 agosto)

La città si anima con laboratori, concerti e spettacoli ispirati al mondo delle fiabe. L’edizione 2025 è dedicata ai “Musicanti di Brema” e trasforma il centro storico in un palcoscenico per piccoli e grandi sognatori.

L’Estate dei Bambini – Lana (fino al 29 agosto)

Dal lunedì al venerdì, attività quotidiane per bambini dai 6 ai 14 anni: rafting, trekking con i lama, laboratori in fattoria e scoperte nel mondo delle api. Un programma educativo e divertente a stretto contatto con la natura.

Avventure degli Elfi – Valle Aurina e Tures (fino al 31 agosto)

Sette proposte settimanali per bambini con giochi medievali, cacce al tesoro in miniera, attività all’aperto e momenti di socializzazione immersi nella natura alpina. Un viaggio fantastico tra storia e avventura.

Trenino dei Castelli – Val di Sole e Val di Non (2, 9, 16, 23, 30 agosto)

Viaggio tra i manieri del Trentino a bordo di un trenino turistico. Il percorso include visite guidate animate, spettacoli medievali, degustazioni e laboratori per bambini nei castelli più suggestivi della regione.

Albe in Malga – Valsugana e Trentino (tutti i martedì e giovedì di agosto)

Esperienze autentiche in malga: mungitura, caseificazione, colazione in quota e incontri ravvicinati con gli animali per scoprire la vita rurale tra i pascoli. Ideale per chi cerca autenticità e contatto diretto con la montagna.

Paganella Family Festival – Dolomiti Paganella (15–22 giugno)

Sette giorni tra laboratori, escursioni guidate, attività manuali e visite a fattorie didattiche. Un festival pensato per stimolare creatività, curiosità e senso di esplorazione nei bambini di ogni età.

Veneto

La Città dei Ragazzi – Verona (fino al 28 agosto)

Spettacoli teatrali, giochi e laboratori a Forte Gisella, con un ricco programma sul tema dell’acqua. Tutte le attività sono gratuite e strutturate per favorire apprendimento creativo e divertimento all’aria aperta.

CortinaTeatro – Cortina d’Ampezzo (fino al 29 novembre)

Rassegna teatrale estiva con eventi per famiglie. Il 19 agosto è in programma una passeggiata tra i boschi accompagnata da burattini ispirati alle leggende delle Dolomiti, per unire racconto, natura e magia.

Liguria

Festival della Mente – Sarzana (29–31 agosto)

Festival dedicato alla creatività, con incontri e laboratori per bambini e ragazzi. Le attività spaziano dalla scienza alla narrazione, offrendo stimoli culturali pensati per le giovani menti.

Posidonia Green Festival – Bogliasco (11–13 luglio)

Evento ecologico con laboratori creativi, attività ambientali e spettacoli per bambini. Si promuove il rispetto per il mare e l’ambiente attraverso esperienze partecipative e coinvolgenti.

Emilia-Romagna

Giostra del Monaco – Ferrara (28 agosto – 7 settembre)

Rievocazione storica ambientata nelle antiche mura della città, con tornei medievali, danze, giochi popolari e uno spazio dedicato ai bambini, tra laboratori e giochi ispirati al Medioevo.

Parco delle Fiabe – Castello di Gropparello (agosto)

Un parco tematico immerso nel verde dove i bambini diventano protagonisti di avventure tra orchi, fate e cavalieri. Tra sentieri e castelli, un’esperienza emozionante tra mito e realtà.

Toscana

Domenica Leonardiana – Vinci (10 agosto)

Appuntamenti mensili al Museo Leonardiano con laboratori e visite guidate per bambini dai 6 agli 11 anni. Il tema del giorno sarà “Prove di volo”, ispirato alle invenzioni di Leonardo da Vinci.

Marche

The Magic Castle – Gradara (3–6 agosto)

Spettacoli serali in un borgo da fiaba con danzatori, giocolieri, creature fantastiche e animazioni luminose. Un evento imperdibile che trasforma Gradara in un mondo magico per grandi e piccoli.

Notte delle Streghe e dei Folletti – Montalto delle Marche (12–14 agosto)

Il borgo si anima con personaggi delle fiabe, spettacoli teatrali, bolle di sapone e laboratori. Tre giorni di festa all’insegna dell’immaginazione e della meraviglia.

Il Paese dei Balocchi – Fano (21–24 agosto)

Un evento ispirato a Pinocchio con giochi, incontri, laboratori e spettacoli. Bambini e famiglie possono vivere la favola tra animazioni, burattini e spazi creativi.

Il Labirinto di Hort – Senigallia (fino al 7 settembre)

Un grande labirinto di mais dove i bambini possono perdersi tra giochi, sfide e attività all’aria aperta. Ogni sera propone animazioni e sorprese per tutta la famiglia.

Fano Jazz by the Sea – Fano (fine luglio)

Festival musicale che abbina concerti a iniziative green e laboratori creativi per bambini. Il programma valorizza la sostenibilità e l’educazione musicale.

Umbria

Figuratevi – Perugia (fino al 21 agosto)

Festival del teatro di figura con spettacoli, burattini e laboratori per famiglie. Un’occasione per scoprire la magia delle marionette e stimolare la fantasia dei più piccoli.

Festival Internazionale delle Figure Animate – Perugia (29–31 agosto)

Tre giorni dedicati alle figure animate con artisti internazionali, spettacoli itineranti e attività per bambini. Il centro storico si trasforma in un teatro diffuso.

Alla scoperta del Monte Subasio – Assisi (fino al 5 ottobre)

Escursioni nella natura, eventi tematici e laboratori per famiglie. Il 3 agosto è in programma una camminata naturalistica con laboratorio di cucina tradizionale.

Lazio

Pinocchio – Back to Wood – Roma (fino al 2 novembre)

Percorso immersivo al Giardino delle Cascate dell’Eur con installazioni luminose, spettacoli e aree tematiche dedicate a Pinocchio. Un’esperienza tra arte, fiaba e interazione.

Campania

Il Villaggio di Alice – Napoli (fino al 30 settembre)

Spazio interattivo con più di 18 aree tematiche dedicate al mondo delle fiabe. Tra giochi, installazioni artistiche e animazioni, ogni bambino può vivere la sua avventura.

Flip Festival – Pomigliano (30 agosto – 1° settembre)

Festival della letteratura indipendente con un’area dedicata ai più piccoli. Letture animate, incontri con autori e laboratori per stimolare la passione per i libri.

Puglia

Speleofamily – Grotte di Castellana (9 e 23 agosto)

Itinerario guidato e multisensoriale all’interno delle grotte, pensato per le famiglie. Un viaggio avventuroso tra stalattiti, leggende e storie raccontate da speleologi esperti.

Festival dei Sensi – Valle d’Itria (21–24 agosto)

Rassegna culturale con eventi e laboratori dedicati ai cinque sensi. Pensata anche per i bambini, stimola la percezione e la curiosità attraverso esperienze originali.

Piemonte

Spettacolo di sirene – Lago Maggiore (fino al 29 agosto)

Un evento fiabesco con performance di sirene a bordo lago e collegamenti in barca con le Isole Borromee. Ogni sera regala emozioni tra danza, luci e atmosfera acquatica.

Agosto con i bambini: parchi divertimenti ed attrazioni 2025

Tra le mete preferita di molte famiglie (soprattutto dei bambini) ci sono i parchi divertimenti, specialmente quelli acquatici nei quali trovare anche un po’ di refrigerio dall’afa delle giornate estive.

Explora – Il Museo dei Bambini di Roma – Museo interattivo dedicato ai bambini, con mostre e spazi ludici pensati per l’apprendimento attraverso il gioco. Le visite sono a numero chiuso e organizzate in turni. Chiuso dall’11 al 22 agosto per pausa estiva.

– Il Museo dei Bambini di Roma – Museo interattivo dedicato ai bambini, con mostre e spazi ludici pensati per l’apprendimento attraverso il gioco. Le visite sono a numero chiuso e organizzate in turni. Chiuso dall’11 al 22 agosto per pausa estiva. Mirabeach – Savio (RA) – Il parco acquatico di Mirabilandia offre 88.000 m² di relax, giochi d’acqua e attrazioni per tutte le età. Tra le novità, una piscina caraibica e un’area giochi per i più piccoli.

– Savio (RA) – Il parco acquatico di Mirabilandia offre 88.000 m² di relax, giochi d’acqua e attrazioni per tutte le età. Tra le novità, una piscina caraibica e un’area giochi per i più piccoli. Caribe Bay – Lido di Jesolo (VE) – Parco acquatico a tema esotico con ambientazione caraibica e attrazioni da record. Ospita lo scivolo più alto d’Europa e nuovi spettacoli dal vivo con pirati e acrobazie.

– Lido di Jesolo (VE) – Parco acquatico a tema esotico con ambientazione caraibica e attrazioni da record. Ospita lo scivolo più alto d’Europa e nuovi spettacoli dal vivo con pirati e acrobazie. Caneva Aquapark – Pacengo di Lazise (VR) – Parco immerso nel verde, ricrea un’isola tropicale con vulcano, scivoli e piscine. Ideale per le famiglie, con nuove aree dedicate ai più piccoli e attrazioni adrenaliniche.

– Pacengo di Lazise (VR) – Parco immerso nel verde, ricrea un’isola tropicale con vulcano, scivoli e piscine. Ideale per le famiglie, con nuove aree dedicate ai più piccoli e attrazioni adrenaliniche. Acquatica Park – Milano – Lo storico parco acquatico della città offre piscine, scivoli e 18 attrazioni. Sono presenti aree gioco tematiche per bambini dai 4 ai 12 anni e una laguna per i più piccoli.

– Milano – Lo storico parco acquatico della città offre piscine, scivoli e 18 attrazioni. Sono presenti aree gioco tematiche per bambini dai 4 ai 12 anni e una laguna per i più piccoli. Aquaneva – Inzago (MI) – Un parco pensato per rilassarsi e divertirsi, con scivoli baby, spettacoli e un’ambientazione piratesca. L’area verde e i giochi d’acqua lo rendono perfetto per una giornata in famiglia.

– Inzago (MI) – Un parco pensato per rilassarsi e divertirsi, con scivoli baby, spettacoli e un’ambientazione piratesca. L’area verde e i giochi d’acqua lo rendono perfetto per una giornata in famiglia. Acquaworld – Concorezzo (MB) – Parco acquatico coperto con estensione estiva: piscine all’aperto, spray park a tema pirati e aree relax con capanne balinesi. Propone anche feste con musica e schiuma party.

– Concorezzo (MB) – Parco acquatico coperto con estensione estiva: piscine all’aperto, spray park a tema pirati e aree relax con capanne balinesi. Propone anche feste con musica e schiuma party. Aquafan – Riccione (RN) – Tra i parchi acquatici più famosi d’Italia, è noto per le sue onde, i ciambelloni e gli eventi con DJ set. Amato da ragazzi e famiglie, è simbolo dell’estate in riviera.

– Riccione (RN) – Tra i parchi acquatici più famosi d’Italia, è noto per le sue onde, i ciambelloni e gli eventi con DJ set. Amato da ragazzi e famiglie, è simbolo dell’estate in riviera. Legoland Water Park – Gardaland (VR) – All’interno di Gardaland, questo parco propone rapide, gommoni e giochi d’acqua ispirati al mondo LEGO. Pensato per bambini dai 2 ai 12 anni, è colorato e sicuro.

– Gardaland (VR) – All’interno di Gardaland, questo parco propone rapide, gommoni e giochi d’acqua ispirati al mondo LEGO. Pensato per bambini dai 2 ai 12 anni, è colorato e sicuro. Leolandia – Capriate San Gervasio (BG) – Parco tematico per famiglie con aree gioco, giostre e la nuova piscina dei draghi. Offre esperienze inclusive e adatte a tutte le età, dai più piccoli agli adulti.

– Capriate San Gervasio (BG) – Parco tematico per famiglie con aree gioco, giostre e la nuova piscina dei draghi. Offre esperienze inclusive e adatte a tutte le età, dai più piccoli agli adulti. Etnaland – Catania – Parco acquatico tematico con vulcani, rapide e scivoli. La novità 2024 è l’area Puffi dedicata ai più piccoli, tra giochi, spruzzi e personaggi amati.

– Catania – Parco acquatico tematico con vulcani, rapide e scivoli. La novità 2024 è l’area Puffi dedicata ai più piccoli, tra giochi, spruzzi e personaggi amati. Zoomarine – Torvajanica (RM) – Parco marino con spettacoli di delfini e foche, piscine, scivoli e giochi d’acqua. Offre anche attrazioni classiche da luna park e spazi dedicati all’educazione ambientale.

– Torvajanica (RM) – Parco marino con spettacoli di delfini e foche, piscine, scivoli e giochi d’acqua. Offre anche attrazioni classiche da luna park e spazi dedicati all’educazione ambientale. Cinecittà World – Roma – Parco tematico ispirato al cinema, con attrazioni, set cinematografici e spettacoli dal vivo. Adatto a tutte le età, è una delle mete preferite per le famiglie in visita a Roma.

– Roma – Parco tematico ispirato al cinema, con attrazioni, set cinematografici e spettacoli dal vivo. Adatto a tutte le età, è una delle mete preferite per le famiglie in visita a Roma. MagicLand – Valmontone (RM) – Uno dei principali parchi divertimento del Centro Italia. Offre montagne russe, giochi acquatici e aree dedicate ai bambini, oltre a spettacoli giornalieri.

– Valmontone (RM) – Uno dei principali parchi divertimento del Centro Italia. Offre montagne russe, giochi acquatici e aree dedicate ai bambini, oltre a spettacoli giornalieri. Zoosafari – Fasano (BR) – Secondo parco faunistico più grande d’Europa, con safari in auto e parco divertimenti Fasanolandia. Ospita numerose specie animali e giostre per bambini.

– Fasano (BR) – Secondo parco faunistico più grande d’Europa, con safari in auto e parco divertimenti Fasanolandia. Ospita numerose specie animali e giostre per bambini. Aretusa Park – Siracusa – Parco acquatico tra i più grandi del Sud Italia, con scivoli, piscine e aree tematizzate. Perfetto per famiglie in vacanza in Sicilia, offre intrattenimento e relax.

Cosa fare ad agosto con i bambini: 9 città kids-friendly

L’ideale per trascorrere delle vacanze a misura di famiglia, quindi sia per i genitori che per i bambini, è visitare città che possano offrire attrazioni e attività sia per i grandi che per i piccoli. In Italia non mancano destinazioni di questo tipo con un’ampia serie di città ottime sia come destinazione che come tappa intermedia per esplorare il territorio circostante.

1-Verona e Lago di Garda

Verona è una città accogliente per le famiglie, facile da esplorare grazie al centro storico pedonale. L’Arena e la Casa di Giulietta affascinano grandi e piccoli, mentre il Children’s Museum propone attività pensate per coinvolgere i bambini. Poco distante, il Lago di Garda offre borghi suggestivi come Sirmione e Bardolino, spiagge attrezzate e sentieri immersi nella natura. In questa zona si trova anche Gardaland, con il suo Legoland Water Park, una delle attrazioni più amate.

2-Ravenna e Riviera Romagnola

Ravenna è una meta ideale per chi viaggia con i bambini. Il Piccolo Museo di Bambole e altri Balocchi e il Planetario propongono esperienze educative e curiose. La città è anche punto di partenza strategico per raggiungere i principali parchi della Riviera, tra cui Mirabilandia con l’acquatico Mirabeach, e Italia in Miniatura, perfetta per una visita interattiva all’Italia in scala ridotta.

3-Torino e colline delle Langhe

Torino offre una vasta scelta di musei family-friendly, come il Museo Nazionale del Cinema e il Museo Egizio, entrambi con percorsi dedicati ai più piccoli. Il Parco del Valentino, con i suoi spazi verdi e il Borgo Medievale, è perfetto per momenti di gioco all’aperto. Nelle Langhe, tra colline e vigneti, è possibile visitare luoghi insoliti come la Cappella delle Brunate, la Panchina Gigante Rossa e il Museo della Magia a Cherasco.

4-Firenze e Parco di Pinocchio

A Firenze i bambini possono scoprire la città da punti panoramici come Piazzale Michelangelo o perdersi tra i sentieri dei Giardini di Boboli. Nei pressi dell’Orto del Parnasio si trova il Dragone, una curiosa scultura verde. A circa un’ora di distanza, il Parco di Pinocchio, tra Lucca e Pistoia, propone un viaggio nel mondo del burattino con attrazioni, labirinti e spettacoli all’aperto.

5-Roma e dintorni

Oltre ai monumenti più noti, Roma offre molte attività per le famiglie. A Villa Borghese si trovano il Bioparco e Explora, il Museo dei Bambini. Per chi cerca esperienze più dinamiche, c’è la possibilità di partecipare alla Scuola dei Gladiatori o di trascorrere una giornata nei parchi tematici dei dintorni: Cinecittà World, MagicLand, Zoomarine e il parco acquatico Hydromania. Le spiagge del litorale romano sono facilmente raggiungibili.

6-Genova e Cinque Terre

Genova unisce cultura e divertimento. L’Acquario, il più grande d’Italia, resta una delle attrazioni imperdibili per chi visita la città con bambini. Da qui è possibile partire per una gita alle Cinque Terre, che con i loro borghi colorati e le spiagge raggiungibili in barca offrono un’esperienza perfetta tra natura e scoperta. Il paesaggio che ha ispirato il film d’animazione “Luca” è ancora più suggestivo dal vivo.

7-Venezia e le isole della laguna

Anche Venezia può essere una destinazione adatta ai bambini, se vissuta con i giusti ritmi. Dalla Terrazza del Fondaco si gode di una splendida vista, mentre la Scala Contarini del Bovolo e il Ponte di Rialto rappresentano tappe curiose e iconiche. Le isole della laguna – Murano, Burano e Torcello – aggiungono un tocco di colore all’itinerario, con gite in barca e scorci pittoreschi. Poco distante, a Jesolo, si trova il parco acquatico Caribe Bay.

8-Siracusa e Sicilia sud-orientale

Siracusa è una città a misura di bambino, con proposte come il Museo Archimede e Leonardo e il Tecnoparco Archimede, dove è possibile scoprire il funzionamento delle antiche invenzioni. Nelle vicinanze, l’Aretusa Park e le spiagge di Fontane Bianche sono mete ideali per rilassarsi e divertirsi. La città è anche un ottimo punto di partenza per visitare Modica, con il Museo del Cioccolato, e l’Etna, dove sono disponibili escursioni adatte anche ai più piccoli.

9-Alberobello e la Valle d’Itria

Alberobello affascina per l’unicità dei suoi trulli ed è una meta facilmente accessibile per una gita tra storia e meraviglia architettonica. Nei dintorni si trovano fattorie didattiche, percorsi tra gli ulivi e borghi incantevoli come Locorotondo, Cisternino e Carovigno. La Valle d’Itria è una destinazione tranquilla e ricca di sapori locali, perfetta per una vacanza immersa nel verde e nella cultura del territorio.