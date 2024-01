Questa mamma ha condiviso su Instagram un modo innovativo di insegnare il consenso ai propri figli: il trucco è nel linguaggio del corpo. "Non ho detto di no con le parole, ma l’ho detto con i gesti".

Il tema del consenso è di importanza fondamentale, e, ultimamente, sempre più genitori si espongono sull’educare i propri figli a rispettarlo. Tra di loro anche Kelsey Pomeroy, mamma e content creator, la quale ha postato sui social un breve video nel quale spiega come insegnare ai propri figli a capire i limiti altrui.

Il trucco, secondo Pomeroy, sta nel linguaggio del corpo: nel video la vediamo infatti mentre insegna a suo figlio come riuscire a interpretare la mancanza di consenso quando le persone non la esprimono a parole.

“Se avessi delle figlie, giocherei a questo gioco anche con loro per insegnare il consenso entusiasta e aiutarle a saper mettere dei limiti”, ha scritto la donna sotto al video, ormai diventato virale. “Parliamo di come, anche se qualcuno non dice ‘no’ con le parole, potrebbe dire ‘no’, ‘non mi piace’ o ‘mi sento a disagio’ con il linguaggio del corpo. In questo caso ci fermiamo”.

Nel video, vediamo inizialmente la donna dare un abbraccio al figlio in modo entusiasta una prima volta, mentre, la seconda, tiene le braccia lungo il corpo, non ricambiando il gesto del bambino: “Non ho detto di no con le parole, ma l’ho detto col corpo”, spiega quindi al piccolo.

“Invertiamo anche i ruoli in modo che anche lui possa esercitarsi a proteggere il proprio corpo”, continua la descrizione, dove Pomeroy racconta altri esempi dei quali si serve per insegnare ai figli il tema del consenso:

Parliamo di far sentire la propria voce per gli altri, chiedere aiuto a un adulto fidato e ‘leggere’ il linguaggio del corpo in altre situazioni. Ad esempio, se mio figlio vedesse un bambino nel parco giochi da solo e con l’aria triste, cosa potrebbe fare? Cosa dice il suo linguaggio del corpo su come si sente?

“Faccio particolare attenzione a sottolineare ciò che il mio linguaggio del corpo dice durante il giorno – ha poi concluso la donna –, e a sottolineare ciò che il suo linguaggio del corpo mi dice, anche quando le sue parole non parlano”.