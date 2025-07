Congedi parentali, arriva il nuovo contatore INPS per tenere traccia dei congedi disponibili

L'istituto ha pensato di agevolare i genitori nel tenere traccia dei congedi già goduti e di quelli ancora disponibili, in un modo semplice e veloce.

L’INPS ha introdotto un nuovo strumento per aiutare i genitori a gestire meglio il congedo parentale. All’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità” è ora disponibile la funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”, che permette di visualizzare in modo dettagliato i periodi di congedo già fruiti e quelli ancora disponibili.

Come spiegato nel messaggio INPS del 30 giugno, grazie a questa novità è possibile vedere i periodi di congedo parentale richiesti in termini di mesi, giorni e ore, rendendo più semplice pianificare quelli ancora spettanti, sia a livello individuale sia di coppia.

La funzionalità è accessibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” sul sito INPS, in cui ogni genitore può visualizzare i propri congedi parentali richiesti per figli nati, adottati o affidati negli ultimi 12 anni.

Per ciascun figlio, si può consultare:

Il totale del congedo parentale richiesto

Il totale dei periodi accolti con indennità

Il totale dei periodi accolti senza indennità

Con il pulsante “Dettaglio periodi”, si può inoltre vedere l’elenco completo dei periodi suddivisi tra:

Periodi accolti o respinti

Periodi in lavorazione (non ancora definitivi)

Sono disponibili anche filtri per facilitare la consultazione, e per ogni richiesta è possibile accedere ai dettagli cliccando sull’apposito pulsante nella colonna “Azioni”.

Se un genitore ha figli che:

hanno più di 12 anni, oppure

sono stati adottati/affidati da oltre 12 anni, o

hanno raggiunto la maggiore età,

la funzionalità non mostra alcun dato, in quanto non sussiste più il diritto al congedo parentale.

È inoltre importante ricordare che ogni genitore ha diritto fino a 6 mesi di congedo parentale (il padre può arrivare a 7 mesi se la madre ne usa meno di 6), tuttavia, il limite massimo di coppia è di 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo.

Per fare alcuni esempi, se il padre utilizza 7 mesi, la madre potrà usarne solo 4. Se la madre utilizza 6 mesi, il padre potrà fruirne al massimo per 5 mesi.

Una pianificazione congiunta è quindi essenziale per non superare i limiti di legge.

Il sistema consente anche di consultare i periodi indennizzati, cioè quelli retribuiti (fino a 3 mesi), che possono essere suddivisi tra i genitori secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs. 151/2001. Anche in questo caso, la visualizzazione facilita una pianificazione equa ed efficiente dell’utilizzo di questi mesi retribuiti.