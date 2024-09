Le chat dei genitori, quelle su cui ci si scambiano informazioni sugli orari delle riunioni, le cose necessarie richieste dalla scuola, e altre comunicazioni varie, sono il tormento di molte mamme e papà, e sicuramente tra i gruppi più silenziati di WhatsApp, ma anche utili per alcuni aspetti. Il problema è che queste chat hanno delle regole, le hanno sempre avute, anche se i genitori, nella stragrande maggioranza dei casi, lo ignorano.

A ribadirlo, ed esplicitarle, al Messaggero è Agostino Ghiglia, componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha chiarito quali sono i limiti delle chat di classe.

“Se si vuol condividere su Internet o sui social serve il consenso dei genitori degli altri minori che appaiono nelle immagini – spiega Ghiglia, aggiungendo – Ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso di minori”.

Ghiglia sottolinea che “la legge italiana sulla privacy e il regolamento europeo tutelano attentamente i minori perché soggetti vulnerabili” e, ricordando che le chat dei genitori devono essere “usate con rispetto e attenzione, e non come sfogo, racconto. La chat non è un’agorà in cui tutto è permesso”, punta sulla consapevolezza delle informazioni che vengono diffuse e sull’usare le chat per il loro vero scopo, ovvero “per socializzare, veicolare notizie utili ma non morbose informazioni. Il resto va fatto con il consenso dei genitori”.

“Facciamo attenzione a quello che scriviamo, stiamo parlando di minori, vanno tutelati e protetti – dichiara ancora il Garante – Nella rete diventiamo tutti dei dati, attenzione alle fotografie, possono essere fatte e conservate per un uso domestico e personale ma non diffuse senza raccogliere il consenso di tutti, come fanno le scuole per altro che chiedono il consenso dei genitori anche per diffondere le foto delle gite […] La rete corrisponde ormai alla realtà, per questo i reati commessi online vengono perseguiti come se ingiuriassi o violassi dati personali”.

Il genitore che riconosce il proprio figlio in una foto e non ha dato il suo consenso alla pubblicazione, ad esempio, potrebbe “chiedere al Garante di aprire un’istruttoria e far comminare sanzioni anche pecuniarie, per diffamazione o indebito trattamento di dati personali”.

Ma quali sono, quindi, le regole da seguire nelle chat di gruppo dei genitori? La principale riguarda la diffusione di informazioni sulla salute: è infatti vietato condividere dati e notizie sullo stato di salute del minore, se questi possono ledere la sua privacy.

Ma neppure i voti degli scrutinii devono uscire dal contesto scolastico, così come non devono essere esplicitate le condizioni di particolare fragilità di un minore.