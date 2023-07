"Vietati i cibi confezionati all'asilo": il trucco della tiktoker che piace a molti genitori

Caitlin, una mamma statunitense di cui non conosciamo il cognome, tra gli ultimi video pubblicati sul canale TikTok @mammathings, ha condiviso un breve filmato in cui si è ripresa mentre prepara il pranzo al sacco dei figli con dei piatti pronti. L’asilo dei suoi bimbi, come si legge nella didascalia del post, ha introdotto il divieto di consumare cibi confezionati a scuola, spingendo alcuni genitori (tra cui l’influencer) a cercare una soluzione per aggirare il regolamento.

“Solitamente, su TikTok, creo contenuti indirizzati alle mamme – ha esordito Caitlin nel corso di un’intervista a Newsweek – In cui condivido delle ricette facili da cucinare ma, a volte, mi capita di pubblicare anche video di questo tipo”, ha aggiunto, spiegando le motivazioni che l’hanno spinta a realizzare un filmato in cui prepara una lunch box da portare a scuola con un piatto di pasta precotto e alcuni biscotti in scatola, fingendo che siano stati cucinati in casa:

Ai genitori è stato vietato di preparare il pranzo per i figli con del cibo confezionato; quindi, ho deciso di realizzare un TikTok in cui mostravo ai miei followers come aggirare il problema, anche perché è stata proprio una settimana difficile.

Come riportato da Motherly, infatti, secondo il regolamento di alcune scuole per l’infanzia, durante la pausa pranzo, non è consentito mangiare caramelle, biscotti e qualsiasi tipologia di cibo spazzatura: “Nonostante le richieste degli asili nido siano effettuate secondo delle buone intenzioni – ha proseguito l’influencer – A volte rischiano di sottoporre le madri a una pressione eccessiva e, proprio in questi casi, abbiamo bisogno di trovare un modo per andare oltre le regole”.