Caitlin B., una content creator di Instagram, ha postato sulla piattaforma un video nel quale spiega il suo trucchetto per insegnare al figlio ad andare in bicicletta senza rotelle.

“Orgogliosa di questo bimbo per aver superato la sua paura e aver imparato ad andare in bicicletta senza rotelle”, ha scritto a corredo del video, nel quale vediamo suo figlio pedalare per la prima volta senza rotelle. “È già quasi ora di una nuova bici più grande”.

Nel video, vediamo Caitlin B. stare dietro di lui e sostenerlo con un lungo asciugamano posizionato sotto le braccia e intorno al petto del bambino: “Questo trucco con l’asciugamano lo ha aiutato molto a guadagnare la sicurezza di poter fare questa cosa, e all’inizio gli ha offerto un po’ di protezione in più”, ha spiegato la donna. Insegnare ai propri figli ad andare in bicicletta può essere un compito faticoso, ma questo metodo può far sentire i piccoli al sicuro come in una sorta di imbragatura.

“Ha anche guidato una Balance Bike dai 2 anni in poi, e ha avuto la bici con le rotelle quando aveva 3 anni. Il che credo sia stato di grande aiuto”. Poi, ha aggiunto: “Disclaimer: consiglio al 100% che tuo figlio indossi un casco. Lui è cresciuto troppo per quello vecchio, e abbiamo intenzione di comprarne uno nuovo domani”, ha spiegato.

E il video è diventato subito virale, con moltissimi commenti di genitori entusiasti: “Nella mia famiglia insegniamo ai bambini a camminare con questo metodo, non avevo mai pensato di usarlo anche per la bici… buona idea”, scrive uno di loro. “L’ho provato proprio oggi con mia figlia di 8 anni che si sentiva insicura e dopo 30 minuti con l’asciugamano è andata da sola. Grazie per averlo condiviso!!”, commenta un altro ancora.