Introdurre il biberon è un passo importante e non scontato, che può però rappresentare una sfida per molti genitori: non tutti i bambini, infatti, reagiscono bene al cambiamento, e in molti, abituati al seno, rifiutano lo strano oggetto. Una mamma di TikTok, conosciuta come Scoobybear1, ha mostrato cosa è successo quando ha iniziato a dare il biberon a sua figlia Charlie: il video, che ha ora raggiunto 3,5 milioni di visualizzazioni, è diventato subito virale.

All’inizio del filmato vediamo la piccola Charlie felicissima di prendere del latte dal seno, come è abituata: ma, appena vede il biberon di fronte a lei, inizia a spingerlo via con dei conati di vomito. “È il latte della mamma”, spiega quindi la tiktoker alla figlia, ma niente da fare: il biberon viene rigettato altre due volte. “Continuerò con la fonte di sostentamento principale”, scrive quindi ironicamente la madre nella descrizione del video.

Moltissimi i commenti degli utenti, alcuni dei quali si sono rivisti in quel momento difficile: “Nemmeno mia figlia minore vuole il biberon. La babysitter ha dovuto darle da mangiare con la siringa”, scrive una di loro.

“C’è una grande differenza tra cenare nel mio ristorante preferito e prendere cibo da asporto dallo stesso identico ristorante. Onestamente non è altrettanto buono”, scrive invece un altro, riferendosi al fatto che il biberon contenga il latte della madre. “Date a quella bambina un Bafta e un Oscar, che performance! Il dramma, i conati, il disgusto”, commenta un’altra ancora.

Ovviamente, questi video vengono postati al solo scopo di intrattenere: se si ha necessità di smettere di allattare, per qualsiasi motivo, o se si preferisce il biberon al seno, ciascuna scelta è legittima e si può decidere di intraprendere un percorso differente.