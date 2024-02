Jenny e Rob Burns, i genitori di un neonato morto a 14 mesi a causa di un annegamento, hanno incontrato il bambino che ha ricevuto il suo cuore. Dopo che il piccolo Beau aveva perso la vita, infatti, la coppia aveva deciso di donare i suoi organi, in modo da poter salvare più vite possibili.

“Mia madre e mia nonna erano entrambe infermiere, quindi sono cresciuto in una famiglia molto concentrata sul darci un’educazione medica e sul capire l’importanza delle decisioni che si prendono”, ha spiegato il padre a People. “E anche se quella è stata una giornata durissima per noi, sapevo che qualcuno avrebbe ricevuto la telefonata miracolosa, quindi per me non c’era nemmeno da pensarci”.

“È stato un atto di fede”, ha aggiunto la moglie, come si legge sullo stesso magazine. “Devi davvero convincerti che la decisione che stai prendendo sia la migliore, ed è molto difficile in quel momento. Non sai come vivrai il fatto di stare salvando vite umane”.

A ricevere il cuore del defunto Beau, il piccolo Eli, che soffriva di sindrome del cuore sinistro ipoplasico. “Dopo il trapianto, all’improvviso ho visto un Eli diverso. Si vedeva la gioia nei suoi occhi”, ha detto April Flores, la madre del piccolo.

Poi, dopo un anno, l’incontro con la famiglia Burns: “Quel primo incontro iniziale, guardare negli occhi la mamma di Eli e vedere quanto fosse grata, e poi sapere che Eli vive così bene grazie alla nostra decisione… è stato semplicemente travolgente”, ha detto Jenny Burns. “A me e Rob piace dire che è stato il dono di Beau, ma ora è il cuore di Eli. Il battito del cuore era così forte e così veloce: il battito del cuore di un bambino”.

“C’è stata una connessione immediata”, ha detto Flores. “È difficile spiegare a parole cosa hanno fatto dando una possibilità a mio figlio, ma ora siamo connessi per sempre”.

Ma il piccolo Eli non è il solo ad aver ricevuto uno degli organi di Beau: oltre a lui, infatti, altri due bambini hanno potuto continuare a vivere grazie al gesto di Jenny e Rob Burns. Tra di loro Leonel, un bambino di 4 anni affetto da citrullinemia di tipo 1: la coppia ha incontrato lui e la sua mamma, Ginamarie Rodriguez. “Non so come spiegarlo, ma ci siamo sentiti come in famiglia”, ha detto la madre di Leonel. “Dopo tutto quello che abbiamo passato entrambi, siamo tutti addolorati. Sarò loro grata per sempre”.

“È la miglior decisione che io abbia mai preso”, ha poi concluso Jenny Burns, chiamando le mamme dei due bambini che hanno ricevuto il trapianto “sorelle per la vita”. Oltre a Beau, Jenny e Rob Burns hanno un’altra figlia, Emma, di 10 anni. A ottobre 2023, i due hanno dato il benvenuto al piccolo Jack.