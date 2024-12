Nelle prossime ore l'ultima tranche dell'assegno unico per i figli dell'anno. Scongiurate modifiche azzardate che erano state ipotizzate mesi fa, ecco cosa serve per presentare la domanda anche il prossimo anno.

Le famiglie che hanno richiesto l’assegno unico per questo 2024 si vedranno accreditata l’ultima tranche dell’anno nei prossimi giorni, tra martedì 17 e giovedì 19 dicembre.

La misura introdotta dal governo Draghi, garantita fino al ventunesimo anno di età del figlio a determinate condizioni, è stata lanciata con l’intento di fornire sostegno economico alle famiglie con figli, accorpando in un’unica prestazione le varie forme di supporto economico già presenti come il bonus bebè, le detrazioni fiscali per i figli a carico e gli assegni familiari.

Negli scorsi mesi c’erano stati diversi rumors e timori che l’assegno unico potesse essere modificato dall’attuale governo Meloni, il quale ha invece mantenuto la misura anche per il prossimo anno, con una sola novità: la manovra, che dovrà essere discussa in Parlamento, contiene infatti una norma che, se approvata, consentirà di rimuovere l’importo ricevuto ogni mese dal calcolo dell’Isee, indispensabile per presentare la domanda.

Una novità certa è che dal calcolo dell’Isee saranno esclusi BoT, CTz, BTp, CcT, buoni e libretti postali fino a un importo di 50.000 euro, ampliando quindi la fetta di famiglie che potranno godere della misura.

Chi vorrà usufuire dell’assegno unico anche nel 2025, quindi, potrà inoltrare di nuovo la domanda tramite il portale INPS, accedendo con la propria SPID o la CIE (carta d’identità elettronica), senza dimenticare il già citato Isee, indispensabile nella documentazione da fornire.

L’assegno unico universale ha un importo base che va da 199,40 euro (con Isee fino a 17.090,61) a un minimo di 57 euro (sopra i 45.574,96 euro o per chi fa domanda senza Isee), per i figli minorenni, mentre per i figli maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni l’importo attuale va da un minimo di 28,50 euro a un massimo di 96,90 euro.