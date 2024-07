In attesa del suo secondo figlio, l'attrice ha parlato ironicamente del reflusso in gravidanza, raccogliendo l'approvazione di altre mamme.

Ashley Tisdale sta per diventare mamma per la seconda volta, dopo aver avuto Jupiter Iris French nel 2021, con il marito Christopher French, e non ha avuto problemi a parlare dei vari malesseri e disturbi che stanno caratterizzando questa sua nuova gravidanza, compreso il temibile reflusso.

L’ex stellina di High School Musical ha infatti pubblicato una storia Instagram – ora non più visibile – descrivendo la situazione tipo che sta vivendo in questo ultimo trimestre.

Donne di notte durante la gravidanza: hanno un orribile reflusso acido, non riescono a stare abbastanza comode per dormire bene, hanno un bambino dentro di loro che salta e balla – scrive l’attrice e cantante – Riescono a malapena a muovere il corpo da sinistra a destra. Congestione, quindi non riescono a respirare bene. Uomini: devo dormire nella stanza degli ospiti, il tuo russare mi fa stare sveglio durante la notte.

Naturalmente la sua è un’ironica estremizzazione che, tuttavia, ha trovato il riscontro positivo di moltissime mom-to-be: “Mi sento come se avessi assistito alla scena” le ha scritto una donna, mentre un’altra ha detto che quella è stata l'”Esatta conversazione che ho avuto con mio marito”. “Il mio uomo ha registrato il mio russare per mostrarmi quanto fosse forte, e io tipo ‘Sì ok scusa, mi è cresciuto un organo oggi e sono esausta'”, ha aggiunto un’altra persona.

Tisdale aveva già raccontato di aver sofferto in maniera seria di reflusso acido in gravidanza, anche dopo la nascita della primogenita, quando in un post sul suo blog aveva anche aggiunto di aver sofferto di un terribile mal di schiena durante il quarto trimestre, collegandolo all’assunzione del farmaco da banco che assumeva proprio per contrastare il reflusso.

“Penso che sia davvero importante parlare delle nostre esperienze reali e non nascondere le parti che non sono così piacevoli o carine da mostrare su Instagram”, aveva scritto all’epoca.

Il reflusso in gravidanza è uno dei malesseri più frequenti per le donne in attesa; secondo Uppa il disturbo, comune soprattutto nel terzo trimestre, interesserebbe il 60% delle donne incinte; più nel dettaglio, uno studio condotto su circa 600 donne ha rilevato che il 22% delle donne ne soffre nel primo trimestre, il 39% nel secondo trimestre e il 72% nel terzo trimestre, mentre un’altra ricerca rileva che il 60% inizia a manifestare il reflusso dalla trentunesima settimana di gestazione fino al parto. ì