Ashley Graham mostra com'è cambiata la sua pancia dopo la gravidanza gemellare

La 35enne ha voluto mostrare su Instagram come sia cambiato il suo corpo in seguito alla nascita dei suoi gemelli avvenuta a gennaio 2022 e invita le donne a non preoccuparsi di questo.

Ashley Graham è diventata mamma a gennaio 2022 di due gemelli, Malachi e Roman, arrivati a due anni di distanza dalla nascita del suo primogenito, Isaac, frutto dell’amore con Justin Irvin, suo marito dal 2010. In entrambe le gravidanze lei ha voluto mostrare ai suoi follower sui social i cambiamenti del suo corpo, in modo tale da fare vedere a tutti cosa può avvenire ed essere così di esempio a chi si appresta a vivere questa esperienza.

Del resto, lei è sempre stata un’icona di body positivity, fiera delle sue forme, che l’hanno resa una delle modelle curvy più apprezzate da molti addetti ai lavori. Lei è stata una delle prime a sfilare in passerella e a ribaltare almeno parzialmente i canoni della moda che erano in vigore fino a quel periodo.

Anzi, per la 35enne è sempre stato più che naturale mettere in evidenza alcuni aspetti che vengono ritenuti inestetismi fisici, quali la cellulite, i rotolini sulla pancia e i peli superflui, proprio per questo ha voluto mantenere lo stesso atteggiamento anche ora che sono passati diversi mesi dal parto.

Questa volta Ashley Graham ha voluto fare vedere a tutti come sia la sua pancia, segnata dalle smagliature, e lanciare così un messaggio a chi ha da poco avuto un bambino invitando a non scoraggiarsi per i cambiamenti del proprio corpo. Lei ha sempre convissuto con le smagliature, ma queste ora son state evidenziate di più dalla seconda gravidanza.

“Ciao nuova pancia, sembri molto diversa da quella a cui sono abituata. Ma ti apprezzo in ogni caso”, ha scritto a corredo della foto pubblicata.