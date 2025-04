Cos'è l'April Theory, la Teoria dell'Aprile come "vero capodanno"

L’April Theory suggerisce che il vero capodanno sia aprile, non gennaio. Scopri perché è il momento ideale per ripartire, soprattutto se sei genitore.

Gennaio è spesso considerato il mese dei nuovi inizi. Ma cosa succede quando arrivi a quel punto dell’anno esausto, sopraffatto dalle feste, dal rientro a scuola e dal bilancio familiare? Se sei genitore, sai bene che gennaio raramente rappresenta un “nuovo inizio”. È più un periodo di recupero che di rinascita.

Entra in scena la April Theory: una visione alternativa che considera aprile come il vero inizio dell’anno. E no, non è solo una moda da social. È un concetto sostenuto da elementi scientifici, psicologici e stagionali—e sta guadagnando terreno tra esperti di salute mentale, genitori stanchi e chiunque senta il bisogno di un reset più naturale e sostenibile.

April Theory, un nuovo inizio, nel momento giusto

Secondo l’astrologia, l’anno astrologico comincia con l’ingresso del Sole in Ariete (fine marzo), simbolo di energia e rinascita. Ma anche se mettiamo da parte l’astrologia, aprile coincide con un cambiamento biologico e ambientale profondo.

Più luce solare = aumento di serotonina e dopamina , i neurotrasmettitori del benessere.

Le temperature si fanno miti, e passiamo più tempo all’aria aperta.

Si riducono i sintomi del disturbo affettivo stagionale (SAD).

Il nostro sistema nervoso si “disgela” dopo il letargo invernale, secondo la terapeuta Sarah Herstich.

Il dott. Michael Terman, esperto di cronobiologia presso la Columbia University, ha dimostrato che l’esposizione alla luce naturale in primavera influisce positivamente sull’umore, sul sonno e sulla motivazione.

Teoria dell’Aprile, perché è ancora più vera per i genitori

Essere genitore vuol dire spesso vivere in modalità “sopravvivenza”. A gennaio, tra influenze, rientri a scuola, propositi altrui e un’agenda già satura, reinventarsi è semplicemente irrealistico.

Aprile, invece, offre un respiro.

È il mese in cui la routine si stabilizza, il tempo migliora e i bambini passano più tempo all’aperto. È il momento in cui puoi, finalmente, guardarti allo specchio e dire: “Adesso sì, possiamo ricominciare”.

Alyson Curtis, psicoterapeuta e fondatrice di Attuned Therapy, afferma:

“Stiamo tentando di cambiare la nostra vita in gennaio, proprio quando il corpo e la mente sono meno predisposti. Aprile è biologicamente più allineato ai nuovi inizi.”

April Theory, cosa puoi fare ad aprile per ricominciare (senza esaurirti)

Ecco alcune idee semplici ma potenti per sfruttare l’energia primaverile a tuo vantaggio:

1. Scegli una parola guida per la stagione

Invece di obiettivi troppo ambiziosi, scegli una parola che ti rappresenti: equilibrio, calma, movimento. Scrivila, visualizzala, usala come bussola.

2. Fai un “decluttering emozionale”

Aprile è perfetto per lasciare andare impegni, abitudini o relazioni che non ti nutrono. Rendi il calendario più leggero e significativo.

3. Muoviti all’aria aperta, anche solo 15 minuti

Passeggiate dopo cena, giochi al parco, giardinaggio. Il movimento + luce naturale = reset del sistema nervoso.

4. Dai spazio ai tuoi bisogni reali

Non solo “self-care” da copione. Chiediti: di cosa ho davvero bisogno oggi? Più sonno? Meno rumore? Una risata? Datti il permesso.

5. Programma un “appuntamento con la gioia”

Una serata passeggiando all’aria aperta, una chiamata con un’amica, un hobby accantonato. Anche una volta a settimana può cambiarti l’umore.

Teoria dell’Aprile, non è un’altra moda, è un cambio di paradigma

L’April Theory non ti chiede di diventare qualcun altro. Ti invita a rientrare in te stesso, ma in un momento dell’anno che favorisce davvero quel tipo di trasformazione. Se sei genitore, sai che ogni stagione della vita è diversa. Ma aprile? Aprile è la stagione della possibilità. Insomma:

Non hai fallito a gennaio. Stavi solo aspettando aprile.

Forse non ti sei mai davvero fermato a pensare che il problema non fossi tu, ma il tempismo. Iniziare qualcosa di nuovo non è solo questione di volontà—è anche questione di quando. E se gennaio è freddo, buio e caotico… aprile è luce, spazio, aria. Energia vitale.

Aprile è qui. Pronta/o a rifiorire?