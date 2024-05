Leonardo Renga, il figlio che Ambra Angiolini ha avuto dall’ex compagno Francesco Renga, compie 18 anni, e la mamma ha pensato di dedicargli delle bellissime parole sul suo profilo Instagram, mostrando una foto del ragazzo quando era bambino.

Ai miei occhi ti mancherà sempre un dentino davanti – scrive l’attrice e conduttrice – 18 anni che lavori su te stesso e senza saperlo anche su di me… Ti amo con umiltà e gentilezza. BUON COMPLEANNO LEO.

A unirsi ai festeggiamenti per il secondogenito, nato dopo Jolanda, anche il padre, Francesco Renga, che sceglie, come Angiolini, un’immagine dell’infanzia, ma in bianco e nero.

Amore di papo… Oggi sono 18 ed io non ci posso credere. Ti vedo sempre così… Meravigliato della vita!

Leonardo Renga, classe 2006, è decisamente più schivo e meno social della sorella Jolanda, che ha due anni in più e che, oltre a essere presente su Instagram, ha anche un impegno come attivista per l’ambiente e il clima, oltre ad aver esordito come scrittrice con il romanzo per ragazzi Qualcosa nel modo in cui sbadiglia.

Tempo fa la stessa Jolanda Renga ha parlato del fratello spiegando: “Stiamo imparando ad andare d’accordo da poco, perché prima, come tutti i fratelli, litigavamo tanto. Adesso lui è più alto di me, quindi non mi conviene farlo arrabbiare! Però in realtà non è difficile, ho capito che magari lui a volte ha bisogno dei suoi spazi e quando vuole è lui a cercarmi, prima ero un po’ più insistente, un po’ impicciona, invece adesso aspetto che sia lui a raccontarmi, quindi stiamo trovando un equilibrio”.

Ambra Angiolini e Renga si sono separati dopo 12 anni insieme, ma hanno mantenuto un ottimo rapporto, tanto che, anche in occasione del recente compleanno della conduttrice, il cantante si è prestato a prepararle una festa a sorpresa proprio con i figli.

“Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo – ha dichiarato Ambra Angiolini a proposito della separazione – a forza di fingere che non stesse succedendo niente. Questa rottura è il più grande gesto d’amore che ci siamo regalati”.