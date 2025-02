Un nuovo studio finanziato dal Nationat Institute of Health, pubblicato su NEJM, potrebbe rappresentare una fonte di speranza per i genitori che hanno figli allergici alle noccioline. Parliamo di un’allergia piuttosto diffusa, che interessa il 2,5% delle persone, soprattutto in quei Paesi, come gli Stati Uniti, dove il consumo di burro d’arachidi è frequente fin dalla prima infanzia.

Per molti genitori, una diagnosi di allergia alle arachidi significa una vita di controllo delle etichette, ansia alimentare e attenta pianificazione dei pasti; ma a quanto pare i ricercatori hanno scoperto che una semplice e graduale esposizione alle arachidi ha aiutato i bambini con allergie alle arachidi a sviluppare tolleranza, abbastanza da gestire tre cucchiai di burro di arachidi senza avere una reazione.

Le allergie alle arachidi colpiscono circa il 2% dei bambini degli Stati Uniti , con una gravità che va da un’estrema sensibilità a piccole tracce fino a una soglia più alta in cui i bambini possono tollerare almeno mezza arachide ma rimangono allergici. Si stima che 800.000 bambini rientrino in questa categoria ad alta soglia, ma la loro unica opzione è stata l’evitamento rigoroso, efficace per la prevenzione ma non per sviluppare tolleranza.

Lo studio si è quindi prefissato di cambiare le cose. I ricercatori hanno testato una semplice terapia di esposizione alle arachidi da fare a casa per aumentare in modo sicuro la tolleranza senza richiedere trattamenti complessi in clinica. A differenza dei trattamenti esistenti approvati dalla FDA che si rivolgono ai bambini con allergia alle arachidi a bassa soglia, questo approccio affronta specificamente una lacuna nell’assistenza per i bambini che si trovano nel mezzo.

Gravidanza Allergia in gravidanza, facciamo chiarezza su sintomi e antistaminici L'allergia in gravidanza è abbastanza comune e i sintomi possono peggiorare a causa dei cambiamenti ormonali cui va incontro la futura mamma.

Per i genitori di questi bambini, i risultati potrebbero cambiare la vita. Aumentando attentamente l’assunzione di arachidi nel tempo sotto supervisione medica, il 100% dei bambini nel gruppo di trattamento ha sviluppato con successo una maggiore tolleranza alle proteine ​​delle arachidi. Ciò suggerisce un modo nuovo, economico e accessibile per aiutare a gestire le allergie alle arachidi, che potrebbe alleviare l’ansia e aprire nuove possibilità per le famiglie colpite. Sebbene questi risultati siano promettenti, gli esperti sottolineano che la risposta di ogni bambino al trattamento possa variare. Consultare un medico è essenziale prima di considerare qualsiasi cambiamento nella gestione delle allergie.

Per testare questo approccio, i ricercatori del Mount Sinai Kravis Children’s Hospital hanno condotto uno studio clinico di fase intermedia su 73 bambini, di età compresa tra 4 e 14 anni, con allergie alle arachidi ad alta soglia. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi:

Gruppo che assumeva burro di arachidi: questi bambini hanno iniziato con 1/8 di cucchiaino di burro di arachidi al giorno e ne hanno aumentato gradualmente l’assunzione ogni otto settimane sotto controllo medico.

Gruppo di evitamento: questi bambini hanno continuato a evitare le arachidi, seguendo le pratiche standard di gestione delle allergie.

Nel corso di 18 mesi, i bambini del gruppo che ha ingerito arachidi hanno aumentato significativamente la loro tolleranza. Nessuno ha manifestato gravi reazioni allergiche a casa e solo un bambino ha avuto bisogno di epinefrina durante un aumento della dose supervisionato presso il sito dello studio. Sebbene ciò suggerisca che l’esposizione graduale possa essere una strategia sicura ed efficace per gestire le allergie alle arachidi, i genitori di bambini con gravi allergie potrebbero comunque avere delle preoccupazioni. Gli esperti sottolineano che qualsiasi approccio che implichi l’esposizione ad allergeni dovrebbe sempre essere condotto sotto stretta supervisione medica per garantire la sicurezza.

Il 100% dei bambini nel gruppo che aveva assunto arachidi ha tollerato 9 grammi di proteine ​​di arachidi (equivalenti a tre cucchiai di burro di arachidi) senza alcuna reazione; al contrario, solo il 10% dei bambini del gruppo di evitamento ha raggiunto lo stesso livello di tolleranza.

Dopo aver continuato a consumare arachidi settimanalmente per 16 settimane, seguito da un periodo di otto settimane senza arachidi, l’87% dei bambini nel gruppo che assumeva arachidi ha mantenuto la propria tolleranza, il che suggerisce benefici duraturi.

Secondo il ricercatore capo Scott Sicherer, direttore dell’Elliot and Roslyn Jaffe Food Allergy Institute, i risultati sono particolarmente promettenti perché forniscono un’opzione per un gruppo di bambini che in precedenza erano stati esclusi dalle sperimentazioni sul trattamento delle allergie . “Questo approccio offre un modo semplice, accessibile e poco costoso per aiutare i bambini con allergia alle arachidi ad alta soglia a sviluppare tolleranza in modo controllato”, spiega Sicherer.

Lo studio, pur con i risultati promettenti, solleva però anche un’altra questione: questo metodo potrebbe funzionare per altre allergie alimentari ? I ricercatori sperano sicuramente di capire, in primo luogo, quanto bene i bambini mantengono la loro tolleranza alle arachidi anni dopo il trattamento, e se un’esposizione graduale potrebbe aiutare i bambini con allergie alla frutta secca, alle uova o al latte allo stesso modo.