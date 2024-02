L’ex modella ha spiegato su Instagram come viva l'intimità con il marito Alessandro Nasi, con il quale ha avuto una figlia: “Full immersion e poi si vive spesso di rendita”.

Avere figli, si sa, può scombussolare i propri ritmi di coppia, specialmente per quanto riguarda l’intimità: a parlarne nelle ultime ore è stata Alena Seredova, la quale ha spiegato come lei e il marito, Alessandro Nasi, riescano a ritagliarsi dei momenti insieme avendo figli.

In alcune storie Instagram, l’ex modella ha risposto alla domanda di un follower che le ha chiesto come avere rapporti con il partner pur avendo i bambini a casa: “Come si fa a fare l’amore nonostante i figli in casa?”. E la soluzione, secondo Alena Seredova, è: approfittare dei momenti di solitudine. “Diciamo che quando si è soli si fa una ‘full immersion’ – ha spiegato –. E poi si vive spesso di rendita”.

Già in passato l’ex modella aveva parlato dell’intimità fra i due: “Abbiamo i nostri spazi… riusciamo a stare insieme soli. Il segreto è sapersi organizzare e saper approfittare di ogni momento. Quando i bimbi dormono…”, aveva confidato ai follower in un’altra occasione.

“Io sono convinta che il tempo lo trovi se lo volete veramente. Io ho tre figli, impegni assolutamente diversi e diversa età, eppure io e Ale abbiamo i nostri spazi. Riusciamo a parlare, riusciamo a stare insieme soli”, aveva poi aggiunto.

Dopo la fine della sua relazione storia con Gianluigi Buffon, l’ex modella ha intrapreso una relazione con Alessandro Nasi nel 2015. I due, che si sono sposati nel giugno 2023, avevano dato il benvenuto alla piccola Vivienne Charlotte nel 2020. Oltre a lei, Alena Seredova è anche mamma di Louis Thomas e David Lee, avuti rispettivamente nel 2007 e nel 2009 dall’ex portiere della Juventus.