La content creator Aimee Connor ha spiegato in un TikTok perché prepara la cena per i figli alle 15:00, ricevendo commenti positivi, ma anche altre considerazioni.

Far mangiare i bambini spesso può rivelarsi davvero un’impresa, soprattutto perché magari viene loro fame in orari impensati del giorno e, quando arriva l’ora di cena, l’appetito ormai è passato. Proprio per questo motivo una mamma australiana, la content creator Aimee Connor, sui social aims.lc, ha condiviso su TikTok quella che sembra essere diventata la routine sua e dei suoi figli, affermando di preparare loro la cena alle 15:00 del pomeriggio.

“Do da mangiare i miei figli alle tre del pomeriggio e vi dirò perché – esordisce Connor nel suo video, ormai virale, con oltre 300 mila visualizzazioni – Al momento sono le 2:39 del pomeriggio, sto preparando la cena. I miei figli si sono appena svegliati dal pisolino e li ho buttati direttamente nella vasca da bagno […] Si svegliano sempre affamati dal pisolino, quindi perché non dargli la massima quantità di nutrienti ora e poi fare uno spuntino più tardi?”

Aimee Connor spiega di preparare la pizza con broccoli, bacon e formaggio per i suoi tre figli di 1, 3 e 5 anni, assieme a bocconcini di pollo nella friggitrice ad aria e fragole.

Una volta che i bambini hanno finito di mangiare, la mamma spiega di cucinare la cena per gli adulti in casa, mentre i bambini fanno uno spuntino, di solito con gelato, così da lasciare in pace i genitori che possono in questo modo cenare in tutta tranquillità. Un “trucchetto” che per la sua famiglia sembra funzionare alla perfezione.

Alla fine del suo video, spiega: “Mi libera il resto della serata. Giochiamo. Posso fare un po’ di allenamento. Quindi, non c’è pressione. Se hanno fame più tardi, facciamo uno spuntino prima di andare a letto”.

Nei commenti, altri genitori hanno elogiato Aimee Connor per la brillante idea: “Mi piace quando le persone si rendono conto che ci sono momenti migliori per mangiare rispetto ai soliti orari di colazione, pranzo e cena”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Hai appena scoperto il codice per superare la mania delle 16:00-18:00?!?”

Ma come hanno sottolineato alcuni genitori, un programma del genere richiede un certo privilegio, perché non tutte le famiglie hanno la possibilità di rispettare queste tempistiche, facendo coincidere gli impegni di lavoro o i vari impegni dei figli. “È una bella idea, leggo tutti i commenti e mi chiedo… Ma dove sono le mamme lavoratrici? SO che ci sono mamme che lavorano”, si chiede un’utente. Insomma, come sempre ogni famiglia deve rispettare i propri tempi e orari, anche se l’idea generale di Connor, che è quella di non avere orari pre impostati per i pasti e le varie attività, nel complesso può essere giusta.