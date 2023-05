Adottato Enea, il neonato affidato alla Culla per la Vita: cambiati nome e data di nascita

I giudici onorari del Tribunale per i minorenni hanno selezionato i genitori adottivi del piccolo affidato alla Culla per la Vita, dopo l'analisi di oltre 500 candidature provenienti da tutta Italia.

Il piccolo Enea, il neonato affidato alla Culla per la Vita nell’aprile del 2023, è stato adottato: una delle cinque coppie selezionate dal Tribunale di Milano è stata scelta per accogliere in famiglia il nuovo arrivato di cui sono stati cambiati il nome e la data di nascita.

Dopo aver analizzato 530 candidature provenienti da tutta Italia, una giovane coppia lombarda è stata ritenuta idonea per l’adozione dai giudici onorari e dalla presidente Maria Carla Gatto del Tribunale milanese per i minorenni. Come riportato dal Corriere della Sera, per tutelare il percorso di crescita del bambino e l’anonimità della madre, i genitori adottivi non verranno informati in merito alla storia del neonato.

Il 9 aprile 2023 una donna ha affidato il piccolo Enea alla Culla per la Vita della Clinica Mangiagalli, una struttura concepita affinché i genitori in difficoltà, nel rispetto della loro privacy, possano lasciare i neonati nelle mani sicure del personale medico: “La Culla consente di affidare il piccolo a una struttura dove gli sono garantite cure immediate e che preserva l’assoluto anonimato dei genitori”, ha spiegato Ezio Belleri, il Direttore generale dell’ospedale.

La madre aveva scritto anche una lettera in cui riportava le condizioni di salute del bambino: “Sono stato lasciato in una culla per la vita perché la mamma voleva essere sicura che fosse tutto ok e stare insieme il più possibile”, recitavano le parole piene di affetto.

Nelle settimane successive, i giudici del Tribunale per i minorenni, hanno condotto una serie di indagini psicosociali e diversi colloqui conoscitivi con le aspiranti famiglie adottive, completando l’iter burocratico nel giro di un mese.