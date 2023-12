Una coppia americana che non riusciva ad avere figli in modo naturale ha deciso di adottare una bambina: poco dopo, però, la donna è rimasta incinta di tre gemelli.

Una coppia della Pennsylvania, Zac e Brittney Wolfe, ha deciso di adottare una bambina dopo che, per anni, non era riuscita ad avere figli in modo naturale. Poco dopo, però, la sorpresa: la donna è rimasta incinta di tre gemelli.

“Dopo un anno di tentativi senza successo, abbiamo deciso di chiedere consiglio al medico per verificare se uno di noi due avesse un problema”, ha detto Zac a un giornale locale, il The Courier Express, spiegando come, inizialmente, i due pensassero che i problemi di fertilità potessero essere dovuti a un incidente dell’uomo risalente al 2011.

“Eravamo nervosi a causa del mio infortunio”, ha continuato l’uomo. “E non eravamo sicuri se saremmo stati in grado di avere un figlio in modo naturale. Dopo che entrambi siamo ci siamo sottoposti a numerosi esami, però, i risultati erano a posto”.

La coppia ha dichiarato di aver speso, nei cinque anni seguenti, quasi 100.000 dollari tra inseminazione artificiale e fecondazione in vitro, ma senza successo. Dunque, i due hanno deciso di creare un sito web per farsi conoscere come potenziali genitori, scrivendo:

Entrambi abbiamo sempre sognato di avere una famiglia numerosa e l’infertilità ci ha fatto capire che per noi non conta COME diventiamo genitori, ma essere genitori, e questo ci ha indirizzato verso l’adozione come percorso verso la genitorialità. Non potremmo essere più entusiasti di iniziare il nostro viaggio.

Grazie a questo annuncio, la coppia aveva in seguito adottato la prima figlia, Charlie. Nel frattempo, i due si erano interessati all’embrioadozione, pratica che consiste nella donazione, da parte di chi ha affrontato la fecondazione in vitro, di embrioni congelati “avanzati”. Ed è così che Brittney Wolfe è infine rimasta incinta di tre gemelli, nati il 19 ottobre 2023: Knox, Navie e Noa.

“Charlie ha finalmente potuto incontrare le sue sorelle e suo fratello dopo 46 giorni in terapia intensiva neonatale”, ha detto Zac in un video. “Quattro bambini con meno di quattro mesi sono una vera sfida, ma ce la faremo. Abbiamo tanto supporto e aiuto”.