Un'educatrice fornisce in un video preziosi consigli su alcuni degli spuntini da evitare per scongiurare il rischio di soffocamento nei più piccoli.

L’estate è fatta di sole, avventure all’aria aperta e—naturalmente—di golosità che ci aiutano a rinfrescarci. Ma secondo l’educatrice e tata Danielle Anne Manton-Kelly (@enchantednanny) ci sono pericoli nascosti in alcuni alimenti estivi che molti genitori non considererebbero problematici. Il suo video pubblicato su TikTok è ben presto diventato virale non per sensazionalismo, ma perché condivide consigli fondamentali e potenzialmente salvavita per prevenire il soffocamento, aiutando così le famiglie a fare scelte più sicure durante i pasti.

Nel video, Manton-Kelly mostra alcuni esempi di alimenti che consiglia di evitare proprio per via dei rischi di soffocamento, in linea con le raccomandazioni generali degli esperti pediatrici.

Cubetti di ghiaccio

“Sono estremamente pericolosi. Duri, scivolosi e possono bloccare le vie respiratorie – spiega l’educatrice – Molti pensano che non siano un rischio perché si sciolgono, ma impiegano molto tempo per farlo”.

Il consiglio: non dare cubetti di ghiaccio a neonati o bambini piccoli. Raffreddate le bevande in frigorifero o utilizzate borracce termiche. “In caso di ostruzione delle vie respiratorie, ogni secondo è prezioso”.

Ghiaccioli

Un altro rischio inaspettato? I ghiaccioli. “Se un bambino lo morde, può spezzarsi in un pezzo della misura perfetta per bloccare la trachea. Preferisco sempre dare un gelato piuttosto che un ghiacciolo, per evitare del tutto il rischio”.

Salsicce alla griglia, würstel e mini salsicce

“Sono cilindriche, hanno una pelle resistente, quindi non si scompongono – spiega Manton-Kelly – Se si incastrano, non si sciolgono né si muovono. Le mini salsicce sono il pericolo perfetto se ci sono bambini piccoli che corrono in giro. Io eviterei del tutto di averle in casa”.

Se si vogliono proporre le salsicce ai bambini è meglio tagliarle in quarti nel senso della lunghezza, assicurandosi sempre che siano seduti mentre le mangiano.

Uva

L’uva è tra i principali alimenti che causano soffocamento nei bambini piccoli per via della sua forma, dimensione e consistenza liscia. Per ridurre il rischio, va sempre tagliata in quattro nel senso della lunghezza. Per i bambini sotto i 4 anni è ancora più sicuro rimuovere la buccia e i semi, se presenti.

Lecca-lecca

I lecca-lecca presentano diversi rischi: sono duri, attaccati a uno stecco e possono causare lesioni se il bambino cade mentre ne tiene uno in bocca. Una volta che la caramella si stacca dallo stecco, diventa un pericolo di soffocamento. È meglio evitarli del tutto per i più piccoli. Se si vogliono offrire dolci, meglio scegliere alternative morbide e sempre sotto stretta supervisione.

Marshmallow

Anche se sembrano innocui per via della loro consistenza soffice, i marshmallow possono essere molto pericolosi. Si comprimono e assumono la forma della trachea, ostruendola. Per questo motivo, andrebbero evitati nei bambini piccoli.

Popcorn

La consistenza secca e friabile dei popcorn li rende facili da inalare accidentalmente, soprattutto per i bambini che non masticano bene. Gli episodi di soffocamento causati dai popcorn sono frequenti, quindi è meglio evitarli fino ai 4 anni. Meglio aspettare che siano più grandi e in grado di mangiare in modo più sicuro.

Prosciutto

I salumi come il prosciutto possono essere difficili da masticare per i bambini piccoli. Le fette sottili possono piegarsi e diventare scivolose, aumentando il rischio che vengano inghiottite intere. Se si serve prosciutto ai più piccoli, va sminuzzato in pezzetti molto piccoli, evitando le fette arrotolate o sovrapposte.

L’American Academy of Pediatrics (AAP) conferma che il soffocamento è una delle principali cause di lesioni e morte nei bambini, soprattutto sotto i 4 anni. Le loro linee guida raccomandano di:

Sorvegliare sempre i bambini mentre mangiano.

Tagliare alimenti come würstel, uva e verdure crude in piccoli pezzi.

Evitare cibi rotondi e duri, a meno che non siano modificati per essere più sicuri.

Il CDC aggiunge che chi si prende cura dei bambini dovrebbe evitare di offrire caramelle dure, frutta secca intera e cibi appiccicosi o difficili da masticare. Anche gli snack piccoli possono essere pericolosi se consumati mentre si corre o gioca.