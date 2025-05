È accaduto in un ospedale del Wisconsin: le 14 donne daranno alla luce i loro bambini a distanza di pochi mesi l'una dall'altra.

Una coincidenza davvero particolare, quella che ha coinvolto 14 infermiere del Women and Infants Center del reparto Maternità dell’HSHS St. Vincent Hospital di Green Bay, in Wisconsin, che si sono ritrovate ad affrontare, tutte insieme, contemporaneamente due dei ruoli più intensi della vita: prendersi cura dei nuovi genitori e diventare, a loro volta, mamme.

Le donne, infatti, sono tutte in attesa di un figlio, con nascite previste nel giro di pochi mesi, tutte nello stesso momento; questa esperienza condivisa ha creato un sistema di supporto spontaneo e prezioso, un vero e proprio “villaggio materno” all’interno del team sanitario.

Le infermiere coinvolte hanno dedicato la loro carriera a supportare donne durante gravidanza, parto e post-parto. Ora, si preparano ad affrontare in prima persona le sfide e le emozioni della maternità, un passaggio carico di aspettative e dubbi.

Amy Bardon, direttrice del Women and Infants Center, ha dichiarato ad ABC News: “Ognuna di queste donne sapeva già come prendersi cura di madri e neonati, ma per molte di loro questa esperienza aggiungerà una profondità al loro sapere che nessuna formazione può insegnare”.

News La sposa Sophie Hare e le sue 4 damigelle sono tutte incinte, contemporaneamente La donna convolerà a nozze sabato 25 maggio con il fidanzato, e avrà le sue quattro damigelle tutte incinte, proprio come lei.

Oltre a essere colleghe, le infermiere in attesa si stanno rivelando anche un gruppo di supporto fondamentale in questa fase di vita; Anna Cody, infermiera specializzata in travaglio e parto, ha raccontato di una collega: “Quando lei ha detto di essere incinta abbastanza presto… Ho risposto: anch’io!”, mentre Molly Van Enkenvort, un’altra infermiera del reparto, ha aggiunto: “Stiamo tutte seguendo a vicenda i nostri progressi.”

Ashlyn Short ha sottolineato il legame speciale che si è creato tra loro: “Queste donne occupano un posto speciale nel mio cuore. Lavoriamo insieme da anni. Sono stata presente alla nascita dei loro altri figli, e ora cresceremo tutti questi bambini insieme”.

Mentre continuano ad assistere le pazienti durante la gravidanza e il parto, queste infermiere si preparano anche a essere seguite dalle stesse mani amiche e competenti dei loro colleghi. “Quando le nostre infermiere incinte saranno pronte a dare alla luce i loro bambini, saranno assistite da persone che conoscono e di cui si fidano,” ha detto Bardon.

La loro storia davvero particolare ci ricorda quanto sia importante avere una rete di sostegno. A volte, per costruirla, basta iniziare con un semplice: “Anch’io.”