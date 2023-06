12 caratteristiche delle mamme Cancro, secondo lo zodiaco

L’astrologia ci permette di acquisire qualche curiosità in più sui tratti principali del nostro carattere che, talvolta, non sappiamo proprio come spiegarci. Secondo gli studiosi, infatti, il modo in cui affrontiamo determinate situazioni e le nostre reazioni dipende dal nostro segno zodiacale: dal 22 giugno al 22 luglio entreremo nella stagione del Cancro, il quarto segno dello Zodiaco. Scopriamo insieme quali sono le 12 caratteristiche principali delle mamme nate in questa stagione.

Il Cancro è un segno d’acqua, un elemento che conferisce grande dolcezza e sensibilità, enfatizzando ulteriormente le qualità di ogni madre. Secondo l’astrologia, le persone nate in questo periodo amano la vita in famiglia. Analizziamo nel dettaglio i tratti distintivi di tutte le mamme Cancro.

Sono premurose. L’affetto e la dedizione per la cura dei loro figli sono all’ordine del giorno: le mamme Cancro amano trascorrere molto tempo in compagnia dei loro bambini, riservandogli molte attenzioni. Sono avvolgenti e materne. Adorano coccolare i figli e offrire grande supporto durante tutto il periodo della loro crescita. Non sono invadenti, ma desiderano costantemente far sentire la loro presenza. Sono caparbie. Le mamme Cancro sono capaci di fare qualsiasi cosa per i loro figli e credono fermamente nei valori che vogliono trasmettere. Sono permalose. Talvolta i genitori che nascono sotto questo segno zodiacale fanno fatica ad accettare la crescita e l’autonomia raggiunti dai propri figli ma, con il tempo, anche loro riescono a farci l’abitudine. Non dimenticano mai nulla. Compleanni, onomastici, anniversari di laurea: le mamme Cancro sono imbattibili nel celebrare i traguardi e le festività che riguardano i propri figli. Tuttavia, non dimenticano nemmeno i torti o i litigi. Amano il senso della condivisione. Le mamme Cancro tendono a insegnare ai propri bambini l’importanza di sapersi confrontare con gli altri e condividere ogni cosa. Sono delle ottime cuoche. Sperimentare nuovi ingredienti e preparare piatti deliziosi per i figli sono alcune delle qualità innate dei genitori nati sotto questo segno che, ogni volta, riescono a stupire bambini e adolescenti con delle ricette sempre più gustose. Amano gli sport. Le mamme Cancro sono delle sportive e cercano di condividere questa passione anche con i loro piccoli, spronandoli a tagliare sempre nuovi traguardi. Sono indulgenti. Tendono a perdonare spesso e sono molto aperte al confronto. Difficilmente si arrabbiano con i propri figli senza un motivo valido. Sono emotive. Le mamme Cancro si lasciano trasportare dai sentimenti e amano condividere con i propri bambini messaggi di affetto e solidarietà. Sono in grado di trasmettere grande sicurezza. Il loro obiettivo principale è quello di ricoprire un punto di riferimento durante tutto il percorso di crescita dei figli, mantenendo saldo il legame che sono riuscite a coltivare con loro nel corso degli anni. Possono offendersi facilmente. Non amano le critiche, soprattutto se riferite al modo in cui affrontano la vita da genitori e, molto spesso, non sopportano i giudizi non richiesti.