La salute mentale ha una lunga storia di stigma, che purtroppo ha impedito a molte persone di sentirsi abbastanza sicure da cercare aiuto. Secondo studi recenti, la depressione post-partum colpisce circa una donna su sette, anche se i tassi potrebbero essere ancora più alti a causa della sottostima. I sintomi possono essere difficili da riconoscere e la paura del ridicolo o della vergogna può essere schiacciante.

Per fortuna, però, sempre più celebrità si sono fatte avanti per condividere le loro esperienze con la depressione post-partum, e le loro testimonianze sono davvero importanti per aiutare le donne a sentirsi meno sole in questo.

Queste sono alcune delle celebrity che hanno deciso di esporsi sull’argomento.

Kylie Jenner

La modella e influencer, madre di due figli, è stata sincera riguardo alle sue lotte post-partum. Dopo aver dato alla luce i suoi figli, Stormi e Aire, Jenner ha sperimentato una depressione post-partum durata circa un anno.

In un’intervista con British Vogue, ha descritto il tumulto emotivo del “baby blues“, soprattutto dopo la nascita di suo figlio, che l’ha lasciata piangere istericamente per decisioni apparentemente piccole, come la scelta del suo nome.

Halle Bailey

La cantante e attrice ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione post-partum “grave” in un video condiviso su Snapchat dopo aver accolto il suo primo figlio, Halo. Ha detto: “Prima di avere un figlio e di sentire la gente parlare del post-partum, tutto mi entrava da un orecchio e usciva dall’altro. Non mi rendevo conto di quanto fosse grave in realtà.

Ora, ripercorrendolo, sembra quasi di nuotare in questo oceano che è come le onde più grandi che tu abbia mai visto e stai cercando di non annegare. E stai cercando di risalire per prendere aria”. Mentre affrontava i cambiamenti della sua immagine e i sensi di colpa, Bailey ha continuato a parlare apertamente del suo amore per il suo bambino, sostenendo la consapevolezza delle complessità della depressione post-partum e l’importanza di cercare aiuto.

Kylie Kelce

Kylie Kelce , moglie della star della NFL Jason Kelce, ora in attesa della quarta figlia, ha parlato apertamente del suo grave baby blues dopo aver accolto la sua prima figlia, Wyatt. Ha descritto di essersi sentita disconnessa e sopraffatta, con notti insonni ed esaurimento emotivo. Kelce ammette che è stato solo dopo il primo sorriso deciso di Wyatt che ha iniziato a sentire un legame.

Ora in attesa del suo quarto figlio , Kylie è determinata a normalizzare le realtà caotiche della vita post-partum, attraverso il suo podcast Not Gonna Lie, attraverso il quale incoraggia discussioni aperte sul senso di colpa delle mamme, sulla depressione e sui sentimenti di inadeguatezza. La sua storia ricorda alle madri che va bene non provare gioia immediata e che cercare supporto è fondamentale.

Meghan Trainor

L’artista vincitrice di un Grammy ha rivelato le sue difficoltà con la salute mentale post-partum, tra cui un angosciante attacco di panico dopo la nascita del suo secondo figlio, Barry. Sentendosi fisicamente male e insicura nel tenere in braccio il suo bambino, Trainor si è resa conto di aver bisogno di aiuto. Si è rivolta alla terapia, ai farmaci e al suo sistema di supporto per la ripresa. La sua difesa della salute mentale materna, inclusa la sua campagna “Ask for Help” in collaborazione con Bobbie, ricorda alle madri di tutto il mondo che cercare supporto è un segno di forza e un passo cruciale verso la guarigione.

Serena Williams

La superstar del tennis ha raccontato ad Harpers Bazaar che dopo la sua traumatica esperienza di parto (aveva coaguli di sangue nei polmoni), ha sofferto di depressione post-partum. Ha detto: “Sinceramente, a volte penso ancora di doverci fare i conti… Penso che le persone debbano parlarne di più perché è quasi come il quarto trimestre, fa parte della gravidanza. Ricordo un giorno, non riuscivo a trovare il biberon di Olympia e mi sono arrabbiata così tanto che ho iniziato a piangere… Perché volevo essere perfetta per lei”.

Adele

La cantante ha detto che al momento non sta pensando di avere un altro figlio, in parte perché è preoccupata per la depressione post-partum. “Sono troppo spaventata – ha detto a Vanity Fair – Ho avuto una depressione post-partum davvero brutta dopo aver avuto mio figlio, e mi ha spaventata”. Il suo sintomo più grave era sentirsi una madre inadeguata. Per Adele, entrare in contatto con altre amiche mamme e prendersi del tempo per sé è stato fondamentale per aiutarla a sentirsi meglio. “Alla fine ho semplicemente detto, mi prenderò un pomeriggio a settimana, solo per fare quello che voglio, senza il mio bambino”.

Cardi B

La depressione post-partum ha colto di sorpresa la rapper Cardi B. “Pensavo di evitarla – ha detto ad Harper’s Bazaar – Quando ho partorito, il dottore mi ha parlato del post-partum e io ho pensato, ‘Beh, ora sto bene, non credo che succederà’. Ma all’improvviso, il mondo mi è pesato sulle spalle”.

Alanis Morissette

Durante la sua terza gravidanza nel 2019, Morissette ha parlato apertamente delle sue precedenti esperienze con la depressione post-partum, affermando che l’hanno preparata per questa gravidanza e per ottenere aiuto in seguito. “Non affidarmi esclusivamente a me stessa per la diagnosi è la chiave – ha spiegato a SELF – Perché la prima volta ho aspettato”.

Reese Witherspoon

L’attrice Reese Witherspoon ha sofferto di depressione post-partum diverse volte. In un episodio del podcast I Weigh di Jameela Jamil ha detto: “Ho avuto tre figli. Dopo ogni figlio ho avuto un’esperienza diversa. Con uno ho avuto un post-partum piuttosto lieve, con un altro ho avuto un post-partum grave, dove ho dovuto prendere farmaci piuttosto pesanti perché non riuscivo proprio a pensare lucidamente”. Una precedente depressione post-partum aumenta il rischio di avere un altro episodio, anche se non è sempre così. Witherspoon ha continuato: “E poi ho avuto un figlio per il quale non ho avuto alcun post-partum”.

Chrissy Teigen

La modella è stata incredibilmente schietta riguardo alle sue lotte contro la depressione post-partum, con l’intenzione di aiutare altre donne che stanno attraversando questo momento. Ha detto a Today che all’inizio non sapeva che si trattasse di depressione post-partum. “Dato che è successo con Luna, è successo con il mio primo figlio, non sapevo che ci fosse un altro modo per sentirsi… Ho pensato che fosse molto naturale trovarsi in questo momento molto, molto basso e ho semplicemente dato per scontato che fosse la maternità e che non ci fosse altro modo per evitarlo”.

Non aveva veramente capito quante donne fossero colpite dalla depressione post-partum fino alla prima volta che ha reso pubblica la sua storia. “Non me ne sono resa conto finché non ho scritto un articolo per la rivista Glamour e non ho parlato apertamente di quante donne stanno attraversando questa situazione… Penso che più di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto, più donne per strada vengono da me e mi parlano di quell’articolo che di qualsiasi altra cosa”.