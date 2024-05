Se un genitore ha l'istinto di voler "mangiare" il proprio bambino, per la scienza è una buona cosa. È infatti un modo per regolare lo stress.

A quanti genitori è capitato di dire, osservando il proprio bimbo, “lo prenderei a morsi”? Bene, per la scienza è assolutamente normale e, anzi, questo istinto di “mangiare” il bambino renderebbe genitori migliori.

Secondo l’etologia, in particolare, ovvero lo studio del comportamento umano secondo una prospettiva biologica, ci sarebbero alcune caratteristiche fisiche “carine”, così come individuate dal padre dell’etologia Konrad Lorenz in quello che lui chiama “baby schema”, che ci spingerebbero a voler letteralmente “mordere” chi è in possesso di tali caratteristiche: volti rotondi, occhi grandi, fronte spaziosa e mento piccolo. Basti pensare, ad esempio, alle fattezze delle bambole o ai cartoni animati.

In una presentazione alla rivista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), un team di ricercatori ha testato l’impatto del “baby schema” sulla percezione della dolcezza e sulla motivazione per la cura in 122 studenti universitari; usando tecniche di morphing, hanno manipolato le fotografie di 17 volti di bambini riproducendo immagini di bambini “carini” (viso rotondo, fronte alta, occhi grandi, naso e bocca piccoli), e bambini “non carini” ( viso stretto, fronte bassa, occhi piccoli, naso e bocca grandi).

Gli studenti hanno visionato entrambe le categorie, insieme ai ritratti originali di ciascun bambino, quindi hanno valutato la dolcezza dei bambini e quanto fossero motivati ​​a prendersi cura di loro . I ritratti dei bambini classificati come “più carini” erano correlati al più forte impulso a coccolare e fornire protezione e cura ai bambini.

È interessante notare che altri studi hanno indicato che le donne tendono ad essere più interessate ai neonati e alle attività di cura rispetto agli uomini e, su questa base, avrebbero anche una ricezione diversa del “baby schema” rispetto agli uomini, una cosa che ha spinto a un secondo studio in proposito.

In questo secondo studio, 16 donne che non avevano mai partorito sono state scelte per visualizzare una sequenza casuale della stessa serie di volti di neonati del primo studio, mentre veniva misurata la loro attività cerebrale. Durante la sessione, le donne hanno valutato le foto in base al grado di “carineria” dei neonati; utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per mappare l’attività cerebrale, i ricercatori sono stati in grado di vedere che, indipendentemente dal fatto che le donne fossero le madri dei bambini, i volti più carini attivavano il sistema mesocorticolimbico, che è la rete neurale affiliata alla ricompensa. Il rilascio di dopamina – l’ormone del benessere – dal percorso mesolimbico nel nucleo accumbens regola la motivazione e il desiderio e facilita l’apprendimento delle funzioni motorie legate alla ricompensa.

Gli scienziati hanno ipotizzato che vedere bambini carini porti a un aumento della dopamina e, di conseguenza, fornisca la spinta motivazionale per il comportamento di accudimento. Questo impegno del sistema mesocorticolimbico dimostra un fondamento biologico per l’assistenza umana, fornendo una spiegazione neurobiologica al motivo per cui sentiamo il bisogno di prenderci cura di tutto ciò che assomiglia a un bambino.

Da un punto di vista strettamente evolutivo, essere “programmati” per rispondere al baby schema con bambini diversi dai nostri è adattivo, e risale ai tempi in cui gli esseri umani agivano collettivamente, come una grande comunità, in un sistema sociale caratterizzato dalla cooperazione reciproca. In sostanza, sarebbe la conferma di quel famoso detto per cui “per crescere un bambino ci vuole un villaggio”.

Questo, tuttavia, ancora non spiegherebbe perché alcuni genitori sentono la necessità di “mangiare” i propri bambini: nel 2015, sono stati condotti due studi da un gruppo di studenti laureati in psicologia presso il Clark Relationship Lab della Yale University. Le ricercatrici Oriana Aragon e Rebecca Dyer hanno scoperto che troppi stimoli “carini” innescano nell’essere umano una reazione aggressiva o un’espressione opposta.

L’aggressività carina, o “espressione dimorfa”, si verifica quando un’abbondanza di emozioni positive suscita espressioni normalmente associate a emozioni negative.

Nel loro primo studio, ai partecipanti sono state mostrate immagini di bambini così carini da sopraffarli con sentimenti positivi e indurli a rivelare espressioni di elevata aggressività, dicendo ad esempio che volevano pizzicare le guance dei bambini e “mangiarli”. Come previsto, i partecipanti hanno provato sentimenti più positivi quando hanno guardato le fotografie dei bambini più carini rispetto a quando hanno guardato le fotografie dei bambini meno carini.

“Quando vedi qualcosa di insopportabilmente carino, hai una reazione altamente positiva – ha spiegato Aragon – Questi sentimenti diventano travolgenti e, per qualche ragione si iniziano a fare cose come il digrignare i denti, il serrare i pugni o fare affermazioni aggressive come ‘Voglio mangiarti.'” Fondamentalmente, quando proviamo una felicità così intensa, si manifesta come un impulso violento“.

Tutto questo, ha aggiunto la ricercatrice, è un modo per scaricare lo stress: troppe emozioni positive possono essere stressanti e travolgenti quanto troppe emozioni negative , ed è altrettanto dannoso per il nostro corpo. “Per regolare le emozioni e ritrovare l’equilibrio emotivo, dobbiamo rilasciare lo stress in modo opposto, cioè aggressivamente”, spiega Aragon.

Nel secondo studio condotto, invece, Aragon e Dyer hanno deciso di determinare se l’aggressività derivata dalle reazioni agli stimoli infantili funzionasse effettivamente per regolare le emozioni e per ridurre i livelli di stress, osservando come le persone che avevano espresso questo tipo di aggressività riuscissero a tornare a livelli normali di stress in minor tempo rispetto alle altre.

Questo, aggiungono le ricercatrici, è assolutamente positivo, perché le mamme, spesso stressate, per natura tendono a regolare i loro livelli emotivi attraverso questo meccanismo.

La tenerezza ci motiva a volerci prendere cura dei bambini, ma possiamo esserne sopraffatti, facendoci venire voglia di mangiarli. Questa risposta aggressiva riduce lo stress causato da tutta quella gioia invalidante, e tutto funziona insieme per bilanciare le nostre emozioni travolgenti in modo che possiamo continuare a prenderci cura di loro e tenerli al sicuro.