Il modo in cui una mamma si relaziona con i propri figli – l’affetto che trasmette, l’attenzione che dedica loro e il legame che costruisce – ha un impatto profondo sul loro sviluppo. Non solo nel presente, ma anche su come cresceranno, su chi diventeranno da adulti, e persino sul loro successo nella vita. È quanto evidenzia una ricerca pubblicata sulla rivista American Psychologist, che sottolinea come l’amore ricevuto da piccoli possa influenzare in positivo i risultati scolastici, il benessere personale e persino la carriera lavorativa futura.

Lo studio ha coinvolto oltre 2.200 gemelli identici nel Regno Unito e ha osservato il rapporto tra mamma e bambino nel periodo dai 5 ai 10 anni. Gli studiosi hanno analizzato come queste relazioni abbiano contribuito, una volta raggiunti i 18 anni, alla formazione dei cosiddetti “Big Five”, i cinque tratti fondamentali della personalità:

Estroversione

Amabilità

Apertura mentale,

Coscienziosità

Stabilità emotiva.

I risultati sono chiari: i bambini che da piccoli avevano ricevuto più affetto dalle loro madri tendevano a diventare adolescenti più amabili, attenti e aperti. La coscienziosità in particolare – cioè la capacità di essere organizzati, responsabili e scrupolosi – è risultata fortemente legata al benessere e al successo nella scuola e nel lavoro.

Va detto, tuttavia, che non tutti i tratti della personalità dipendono unicamente dal rapporto con i genitori. Alcuni aspetti, come l’estroversione o la stabilità emotiva, sembrano essere influenzati anche da altri elementi, come l’ambiente, le esperienze vissute o la genetica.

“Questo studio ci aiuta a capire quanto conti l’interazione tra diversi fattori – dal DNA alla relazione con mamma e papà – nel definire chi siamo” ha spiegato la coordinatrice della ricerca Jasmin Wertz.

Sapere che il modo in cui trattiamo i nostri figli lascia un’impronta duratura è un motivo in più per riflettere non solo come singoli genitori, ma anche come società. Promuovere uno stile educativo affettuoso, sostenere le famiglie in difficoltà economica, offrire aiuto psicologico a mamme e papà in difficoltà (ad esempio con la depressione) sono tutti interventi che migliorano il benessere dei bambini e riducono le disuguaglianze future.

Come sottolinea Wertz, educare con amore e presenza può fare la differenza nel contrastare gli svantaggi legati al contesto sociale e familiare. Un investimento prezioso, che parte da casa.