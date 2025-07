SOS Dottore, il medico a portata di smartphone 24 ore su 24 per te e per tutta la tua famiglia

In un mondo in cui tempo e salute sono risorse preziose, e spesso si cercano risposte rapide, SOS Dottore si presenta come un servizio innovativo e accessibile, pensato per rispondere rapidamente ai bisogni sanitari quotidiani di famiglie e singoli utenti. Sul sito di sosdottore.it , infatti, sono attive H24 e in maniera diretta consulenze mediche telefoniche o video, ogni giorno dell’anno, anche nei festivi.

Un medico disponibile sempre, ovunque

Grazie alla disponibilità continua 24 ore su 24, SOS Dottore permette di ricevere un primo supporto medico immediato, evitando attese al pronto soccorso o lunghe code nei centri medici. Che si tratti di un dubbio improvviso, un sintomo che preoccupa o il bisogno di un consiglio qualificato, i professionisti di SOS Dottore sono sempre pronti a intervenire.

Ci sono oltre 500 strutture convenzionate in Italia, che danno un primo accesso a prestazioni sanitarie a tariffazione agevolata presso i propri centri diagnostici, con un risparmio fino al 20% rispetto ai prezzi di listino.

Inoltre, è possibile monitorare la propria salute in tempo reale scaricando l’app Doc24, che grazie a un’innovativa tecnologia potrà aiutare a misurare i propri parametri vitali in soli 30 secondi tramite la videocamera del proprio smartphone.

Tariffe accessibili e trasparenti

Uno dei punti di forza di SOS Dottore è l’accessibilità economica del servizio. Le tariffe sono pensate per adattarsi a tutte le esigenze, con costi agevolati rispetto alle tradizionali visite private. Inoltre, il sito propone soluzioni flessibili per ogni esigenza, sia per chi ha bisogno di un consulto occasionale, sia per chi desidera una copertura continuativa.

Copertura familiare e abbonamenti su misura

SOS Dottore non pensa solo al singolo utente: sono disponibili piani famiglia, ideali per proteggere la salute di genitori e figli con un unico abbonamento. Ogni piano offre diverse opzioni di abbonamento mensile o semestrale, permettendo così di scegliere la formula più adatta in base alle necessità e al budget familiare.

Possono essere incluse fino a 3 persone nell’abbonamento, oltre a chi lo sottoscrive, anche non appartenenti al proprio nucleo familiare, per offrire un primo supporto alle persone che ci stanno più a cuore.

È possibile scegliere tra il piano mensile, che ha un vincolo di sei mesi ed è proposto al prezzo lancio di 4,90 euro anziché 6,90, che offre

Televideovisita con medico generico H24 illimitato

Gestione appuntamenti su strutture fisiche

Convenzioni su network sanitario

Convenzioni su network odontoiatrico

Fino a 3 persone incluse oltre al sottoscrivente

Oppure si può optare per il pagamento unico che permette di usufruire del piano semestrale, con un risparmio notevole grazie al prezzo lancio di 24,90 euro invece di 35 euro.

Con SOS Dottore, la salute torna a essere una priorità gestibile, senza stress e con la sicurezza di un supporto medico affidabile, sempre a portata di mano.