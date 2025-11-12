Raffaella Fico e Armando Izzo aspettano un figlio: il gender reveal "esplosivo"

La showgirl e il calciatore del Monza hanno svelato il sesso del loro bambino con una festa privata e romantica, tra amici e familiari.

Dopo l’annuncio della gravidanza a Verissimo, Raffaella Fico e Armando Izzo hanno rivelato il sesso del loro bambino: sarà un maschietto.

La coppia ha organizzato un gender reveal curato nei dettagli ed esplosivo, circondati da familiari e amici.

Nelle scorse ore Fico ha postato un carosello che la ritrae raggiante con il pancione al fianco del compagno, con la scritta:

Auguro a tutti voi di trovare l amore, quello vero che non si cerca, quando ormai hai rinunciato, eccolo che arriva, come un fulmine al ciel sereno e ti stravolge meravigliosamente la Vita, regalandoti emozioni uniche e mai provate prima…✨✨

Raffaella Fico e Armando Izzo, gender reveal tra rose e fumogeni

La festa si è svolta in un grande giardino allestito con decorazioni bianche e fiori, in attesa di scoprire la sorpresa finale.

Quando la coppia ha premuto la leva, una nuvola di fumogeni blu ha colorato il cielo, annunciando l’arrivo di un bambino.

Subito dopo, l’abbraccio commosso dei futuri genitori e un mazzo di rose rosse regalato alla showgirl hanno completato il momento.

Secondo quanto condiviso nelle storie Instagram, l’evento è stato riservato a pochi intimi — amici e parenti — che hanno partecipato con grande emozione alla rivelazione.

La gravidanza annunciata a Verissimo

La showgirl aveva svelato la gravidanza durante la puntata di Verissimo del 9 novembre 2025.

«La sto vivendo bene, perché è una gravidanza voluta», ha raccontato a Silvia Toffanin. «Per me è come se fosse tutto nuovo, perché non ricordo più niente della prima gravidanza. E Pia è felicissima, ha sempre desiderato avere una sorellina o un fratellino».

Per Fico, 37 anni, si tratta del secondo figlio: la primogenita, Pia, è nata dalla relazione con Mario Balotelli. Anche Armando Izzo è già papà di due bambini, nati dal matrimonio con l’ex moglie.

Con Armando Izzo, difensore del Monza, l’arrivo del bambino segna l’inizio di una nuova fase familiare. Per ora la coppia non ha ancora rivelato il nome del piccolo, ma il clima di festa e le immagini condivise sui social lasciano intuire tutta la felicità di questo momento.