Il 2024 è finalmente arrivato, e con esso anche i primi nati dell’anno. Come da tradizione, infatti, sono in tanti i neonati venuti alla luce nei primi minuti dell’1 gennaio, e che si sono contesi il titolo di “primo nato dell’anno”.

Ad aggiudicarselo è il piccolo Valerio, nato con parto naturale a mezzanotte, zero minuti e zero secondi all’ospedale Cristo Re di Roma. Il bambino pesa 3 kg ed è il primogenito di Anna e Gabriele, dei quali non si conosce il cognome: “È stato un momento indimenticabile – hanno dichiarato i due, come riportato da Roma Today -. Ringraziamo di vero cuore tutto il personale del Cristo Re per la professionalità e l’umanità con cui ci hanno accolto e sostenuto”.

News Federica Pellegrini, parto previsto a fine anno: "Vorrei fosse in acqua" "È un ambiente che conosco bene - spiega la nuotatrice - conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta".

Dopo di lui Nicole Cappelli, nata in provincia di Caserta, alla Casa di Cura Villa Fiorita di Capua. La bimba pesa 2,6 kg, ed è la primogenita dei suoi genitori. Segue Beatrice, nata 13 secondi dopi la mezzanotte a Pistoia, all’ospedale San Jacopo, e poi Daniele, venuto alla luce a mezzanotte e pochi secondi al Policlinico Gemelli di Roma.

Tra i primi nati del 2024 anche Melissa, del Santissima Trinità di Cagliari, e Matilda, nata al Sant’Anna di Torino: “Lei è Matilda Malvicino, ha poche ore, è nata che pesava 2,9 kg e 51 cm” ha detto la madre, Elisabetta, alle telecamere del TG regionale del Piemonte di Rai 1.

Nelle prime ore della mattinata, poi sono arrivati anche i primi nati del Molise: Celeste Marzano, venuta alla luce alle 4.57 all’ospedale Veneziale, seguita poi da Michele Adduocchio, dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. E poi Chiara, la prima nata della Tuscia del 2024, venuta alla luce alle ore 4.59 all’ospedale Belcolle.