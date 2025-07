Luglio è iniziato e i bambini sentono che qualcosa cambia: il cielo si fa più ampio, le giornate più leggere, e le emozioni… più profonde. In questa settimana tra parole nuove, silenzi preziosi e sogni che chiedono ascolto, accompagniamoli con dolcezza a scoprire se stessi, un po’ alla volta.

Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni)

Cara mamma, caro papà: questa settimana fate spazio al dialogo creativo – vogliono parlare, raccontare, inventare. Ma prevedete anche momenti in cui le parole lasciano spazio al silenzio. Un’attività lenta, come costruire un collage o una storia insieme, aiuta i bambini a sentirsi ascoltati e radicati.

Oroscopo dei piccoli dal 4 al 10 luglio 2025

♈ Ariete

0–3 anni: curiosi e vivaci, ma con bisogno di pausa: alterna giochi chiacchierati a momenti calmi.

4–6 anni: stimolati da Venere in Gemelli, adorano le storie ad alto volume: però prediligi giochi sequenziali per insegnare calma.

7–10 anni: Luna piena in Capricorno li sostiene nel prendere decisioni: coinvolgili nel scegliere un gioco domestico, poi aiutarli a concluderlo.

♉ Toro

0–3 anni: tranquilli ma cauti: facilitano attenzione e costanza con routine chiare.

4–6 anni: timidi nelle novità: incoraggiali a parlare delle loro sensazioni, magari disegnando.

7–10 anni: supportati dalla Luna piena per capire valori e legami: stimolali a raccontare cosa significa “famiglia” per loro.

♊ Gemelli

0–3 anni: più loquaci che mai: conversazioni coi pupazzi và benissimo, ma alterna con coccole silenziose.

4–6 anni: settimana di ispirazione verbale: approfittane per inventare filastrocche insieme.

7–10 anni: Marte in Vergine li sostiene nella concentrazione: guida i loro progetti per fasi chiare.

♋ Cancro

0–3 anni: delicati e coccolosi: ogni silenzio va accolto con calore.

4–6 anni: amanti della routine, ma curiosi: attività calme ma nuove, come leggere favole in un angolo morbido, li consolano.

7–10 anni: Luna piena aiuta la riflessione: chiedi loro cosa significa sentirsi “a casa”.

♌ Leone

0–3 anni: adorano parlare e giocare insieme: momenti teatrali in famiglia saranno win-win.

4–6 anni: crescono con dialoghi veri: un microfono giocattolo può far emergere la loro voce.

7–10 anni: Venere in Gemelli li ispira a guidare giochi: lascia che siano “registi” nel loro gruppo.

♍ Vergine

0–3 anni: amano la precisione: equilibra routine ordinate con momenti di giochi linguistici.

4–6 anni: adoreranno costruire una mini storia con sequenze da seguire.

7–10 anni: Luna piena in Capricorno li incoraggia a riflettere: chiedi loro “quanto ti senti sicuro quando giochi insieme agli altri?”

♎ Bilancia

0–3 anni: sensibili alle emozioni: coccole, musica dolce e silenzi calmi sono un ottimo mix.

4–6 anni: giochi di coppia e disegni condivisi aiutano ad esprimere la loro armonia.

7–10 anni: Luna piena aiuta a monitorare rapporti: incoraggiali a esprimere quando si sentono ascoltati.

♏ Scorpione

0–3 anni: profondi e riservati: la loro emotività va accolta con abbracci lunghi e senza parole.

4–6 anni: curiosi di casi misteriosi: narrazioni brevi su animali o leggende li entusiasmano.

7–10 anni: doti intuitive forti: aiutali a esprimere emozioni profonde con disegno o diario.

♐ Sagittario

0–3 anni: energia in espressione e ascolto: alterna passeggiate a momenti di gioco tranquilli.

4–6 anni: amano storie d’avventura: libri illustrati su paesaggi lontani li nutrono.

7–10 anni: Luna piena in Capricorno li sostiene nel progetto: crea insieme un “diario dell’avventura” con parole e disegni.

♑ Capricorno

0–3 anni: osservatori silenziosi: giochi in due fasi (costruzione e racconto) li rassicurano.

4–6 anni: parlano poco, ma con profondità: usa collage su emozioni per far emergere la loro stagione interiore.

7–10 anni: Luna piena li aiuta a riflettere sul processo: parla con loro dell’importanza del “perché” dietro le azioni.

♒ Acquario

0–3 anni: parole strane e ordinate a modo loro: ascoltale sempre.

4–6 anni: proposte fuori schema: chiedi loro “come ti è venuta in mente questa idea?”

7–10 anni: settimana di dialoghi profondi: organiza piccoli gruppi di discussione con regole semplici.

♓ Pesci

0–3 anni: sognanti e silenziosi: letture lente e luci soffuse sono il loro rifugio.

4–6 anni: favole potenti: ascolta, anche se confuse, senza correggere.

7–10 anni: emotivi in profondità: offri spazi per manifestare emozioni con musica o danza.