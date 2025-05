Il cielo della settimana

Dopo la Luna Piena in Sagittario e la congiunzione Giove-Venere, il cielo si fa più quieto, ma non per questo meno denso di stimoli. Mercurio entra nei Gemelli il 3 giugno, aprendo un periodo perfetto per imparare, fare domande, raccontare. Intanto la Luna cala e si avvicina alla fase Nuova (che sarà il 6), creando uno spazio prezioso di raccoglimento e interiorizzazione.

La settimana è dominata da energie aeree e mobili, ma temperate: è un momento ideale per rallentare e dare significato a ciò che si è scoperto.

Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni)

Cara mamma, questa è una settimana che chiede ascolto attivo. Anche dietro i silenzi o le chiacchiere infinite c’è un messaggio. Prenditi tempo per osservare come si esprimono: la lentezza è la loro grammatica segreta.

Oroscopo dei Piccoli della settimana, segno per segno, personalizzato per età

♈ Ariete

0–3 anni

Attivissimi ma un po’ “spaesati”: hanno bisogno di punti fermi, coccole e parole lente.

4–6 anni

Vorrebbero fare tutto subito. Insegna loro l’importanza dell’attesa con piccoli riti.

7–10 anni

Le idee si moltiplicano! Canalizzale in progetti concreti: costruzioni, storie, puzzle.

♉ Toro

0–3 anni

Cercano sicurezza e ritmi prevedibili. Una settimana perfetta per rafforzare la routine.

4–6 anni

Sensibili alla fatica: anche il gioco ha bisogno di pause. Coccolali con la lentezza.

7–10 anni

Molto ricettivi. È il momento ideale per imparare con il corpo: cucina, orto, manualità.

♊ Gemelli

0–3 anni

Con Mercurio nel segno, sono più comunicativi che mai! Preparati a un fiume di suoni.

4–6 anni

Chiacchieroni e curiosi: domande a raffica. Offri risposte semplici, ma vere.

7–10 anni

Creatività alle stelle, ma dispersiva. Aiutali a scegliere un progetto e portarlo a termine.

♋ Cancro

0–3 anni

Molto sensibili ai cambiamenti: piccole regressioni possibili. Serve calma e presenza.

4–6 anni

Assorbono tutto emotivamente. Attenzione ai tuoi toni: imitano più che ascoltare.

7–10 anni

Hanno bisogno di contatto e intimità. Un diario segreto o una scatola dei pensieri li aiuta a esprimersi.

♌ Leone

0–3 anni

Bisognosi di attenzioni, possono diventare esigenti. Dosare sì e no con dolce fermezza.

4–6 anni

Settimana perfetta per brillare… nel disegno, nella danza, nel canto!

7–10 anni

Desiderano riconoscimento. Mostra entusiasmo sincero per i loro progressi.

♍ Vergine

0–3 anni

Ordine e prevedibilità sono la loro ancora. Attenzione a non cambiare troppo.

4–6 anni

Molto metodici. Amano i giochi con regole e le attività da “grandi”.

7–10 anni

Momento ideale per approfondire un interesse. Sostienili nella ricerca e nella precisione.

♎ Bilancia

0–3 anni

Sensibili all’armonia del contesto. Litigi o confusione li turbano facilmente.

4–6 anni

Amano la bellezza e la condivisione: un laboratorio creativo li rende felici.

7–10 anni

Desiderano equità. Aiutali a capire che “giusto” e “uguale” non sono sempre la stessa cosa.

♏ Scorpione

0–3 anni

Profondissimi, ma poco lineari. Possono alternare silenzi e crisi: offrire contenimento.

4–6 anni

In questa fase sentono tutto. Dà loro parole per nominare le emozioni.

7–10 anni

Settimana perfetta per indagare: libri misteriosi, quiz, enigmi stimolano la loro mente.

♐ Sagittario

0–3 anni

Irruenti ma affettuosi. Hanno bisogno di spazio, ma anche di regole.

4–6 anni

Voglia di muoversi e scoprire. Sì a piccole gite, anche dietro casa.

7–10 anni

Ottimisti e idealisti: parla con loro dei sogni, ma anche dei piccoli passi per realizzarli.

♑ Capricorno

0–3 anni

Più rigidi del solito. Aiutali a “sbagliare bene”, senza giudizi.

4–6 anni

Molto responsabili. Concedi loro momenti in cui non devono “fare bene”.

7–10 anni

Senso del dovere forte. Insegna che anche il riposo è produttivo.

♒ Acquario

0–3 anni

Geni in erba… ma ribelli! Se dici “no”, vogliono capire perché.

4–6 anni

Inventano giochi nuovi ogni giorno. Assecondali, ma con limiti chiari.

7–10 anni

Autonomi e sociali: lascia che organizzino, ma tieni un occhio sul rispetto delle regole.

♓ Pesci

0–3 anni

Immaginazione vivissima: tutto diventa favola. Usa il gioco simbolico.

4–6 anni

Confondono sogno e realtà. Servono confini dolci ma stabili.

7–10 anni

Emotivamente profondi. Arte e musica sono le loro migliori medicine.