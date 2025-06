✨ L’Oroscopo dei Piccoli dal 20 al 26 giugno 2025 ✨ Personalizzato per età da 0 a 10 anni

Coltivare il tempo lento – Oroscopo dei piccoli dal 20 al 26 giugno 2025

✨ Il cielo della settimana: Solstizio d’estate, Sole in Cancro e Saturno retrogrado

Il 20 giugno alle 22:51 (ora italiana) inizia ufficialmente l’estate: è il Solstizio, il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero nord. Il Sole entra nel segno del Cancro, aprendo una stagione astrologica dedicata a cura, legami, protezione. Ma attenzione: il 29 giugno Saturno inizierà il suo moto retrogrado in Pesci, e ne sentiamo già gli effetti. I bambini potrebbero avvertire confusione tra ciò che sentono e ciò che devono fare. È tempo di rallentare, ascoltare e accogliere.

Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni)

Cara mamma, caro papà: non è il momento per tabelle rigide o pressioni. In questa settimana, coltiva il tempo lento. Prepara con loro qualcosa che richieda pazienza: un disegno che si colora un po’ per volta, un puzzle, una torta fatta insieme. Non servono mete: basta esserci.

♈ Ariete

0–3 anni

Settimana tenera, ma con picchi d’irrequietezza. Il cambio di stagione può confondere: routine stabili e spazi morbidi sono d’aiuto.

4–6 anni

Fremono, ma non sempre capiscono “di cosa”. Aiutali a verbalizzare emozioni con pupazzi, storie, disegni improvvisati.

7–10 anni

Hanno bisogno di movimento, ma anche di quiete: alterna sport e silenzi condivisi, come un taccuino da riempire in due.

♉ Toro

0–3 anni

Molto sensibili al cambiamento di luce e temperature. Una copertina preferita, un oggetto transizionale, può calmare i disagi.

4–6 anni

Stanno bene in famiglia. Cucinate insieme o fate merenda con calma, raccontando la giornata come un rito.

7–10 anni

Cercano stabilità e piccoli piaceri: regalagli una routine “di bellezza”, anche solo un bagno caldo con musica e silenzio.

♊ Gemelli

0–3 anni

Vivaci, ma un po’ spiazzati dal ritmo più lento dell’estate. Un diario sonoro (canzoni, rumori, parole ripetute) può aiutarli a ritrovarsi.

4–6 anni

Curiosi come sempre, ma meno coordinati. Crea storie a partire da ciò che vi circonda: la finestra, un vaso, una nuvola.

7–10 anni

Saturno retrogrado li rende un po’ confusi tra dovere e piacere. Aiutali a pianificare: cosa si fa oggi? E perché?

♋ Cancro

0–3 anni

Il Sole nel segno li rende dolcissimi. Ma ogni piccola frattura nel ritmo può far scattare crisi: serve presenza, non solo parole.

4–6 anni

Sensibilità in aumento: riduci gli stimoli visivi e sonori, aumenta i gesti lenti, i silenzi pieni, gli abbracci senza motivo.

7–10 anni

Desiderano proteggere ed essere protetti. Parla con loro del concetto di casa, nido, rifugio. Lo custodiranno per sempre.

♌ Leone

0–3 anni

Bisognosi di attenzioni. Ma non sempre ricevono ciò che sperano: mostra loro che anche la noia può diventare una magia.

4–6 anni

Amano brillare, ma temono il confronto. Offri occasioni in cui possano esprimersi senza dover “vincere”.

7–10 anni

La transizione Cancro-Leone li tocca: si sentono chiamati a “fare bene”. Ricorda che sono bambini, non performer.

♍ Vergine

0–3 anni

Manine precise, occhi attenti: vogliono sistemare, toccare, ordinare. Assecondali con attività semplici e ripetitive.

4–6 anni

Saturno retrogrado li rende un po’ più ansiosi. Alleggerisci le regole, rendi il tempo più morbido e senza prestazioni.

7–10 anni

Hanno bisogno di capire. Ma non sempre tutto ha senso. Racconta loro che “non sapere” è anche una forma di sapere.

♎ Bilancia

0–3 anni

Attenti all’umore altrui: si irrigidiscono se percepiscono tensione. Sì a musica dolce, coccole condivise, luci calde.

4–6 anni

La loro gentilezza può diventare insicurezza. Fai giochi dove contano tutti, anche chi è più silenzioso.

7–10 anni

Riflettono molto sulle relazioni. Aiutali a esprimere cosa li fa star bene o cosa li ha feriti, con rispetto e parole loro.

♏ Scorpione

0–3 anni

Emotività intensa, sonni agitati, coccole esclusive. Non è capriccio: è bisogno di ricaricarsi nella profondità di un abbraccio.

4–6 anni

Vogliono scavare in tutto: perché è estate? Perché non si va a scuola? Dai spazio alle loro domande, anche senza risposte certe.

7–10 anni

Intuizioni forti e fragilità nascoste. Aiutali a sentire che non devono sempre “capire” per meritarsi amore.

♐ Sagittario

0–3 anni

Movimento, esplorazione, fuga: cercano nuovi orizzonti. Anche solo una gita in balcone può diventare scoperta.

4–6 anni

Raccontano storie a modo loro. Lascia che inventino finali nuovi, anche se bizzarri: è il loro modo per trasformare il mondo.

7–10 anni

Voglia di futuro. Ma il futuro spaventa. Costruite insieme un “libro dell’estate”, una pagina al giorno, senza fretta.

♑ Capricorno

0–3 anni

Più rigidi del solito, faticano a cambiare orari e spazi. Dai un nome a ogni momento: “ora del gioco”, “ora del silenzio”.

4–6 anni

Responsabili, ma anche stanchi. Concedi loro tempo “inutile”: è fondamentale per la crescita emotiva.

7–10 anni

Chiedono cose grandi, ma dentro sono piccoli. Non ti dimenticare mai il loro bisogno di leggerezza e gioco spontaneo.

♒ Acquario

0–3 anni

Settimana sorprendente: gesti nuovi, parole mai sentite prima. Lascia che ti portino nel loro mondo… e ascolta.

4–6 anni

Fuori dagli schemi, come sempre. Non ridere delle loro trovate: assecondale e chiedi “come ti è venuta questa idea?”.

7–10 anni

Saturno retrogrado li spinge a riflettere su cosa è giusto e cosa no. Dai loro letture e dialoghi che aprano possibilità.

♓ Pesci

0–3 anni

Molto sensibili. Possono isolarsi o piangere senza motivo. Lasciali esprimere senza forzarli. La presenza silenziosa è tutto.

4–6 anni

Immaginazione potentissima, ma anche disordine emotivo. Usa le fiabe classiche per dargli una “mappa” di lettura del mondo.

7–10 anni

Spiritualità in crescita. Non serve religione, ma serve senso: parole che li aiutino a dare forma al mistero che sentono dentro.