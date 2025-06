Respirare stabilità – Oroscopo dei piccoli dal 13 al 19 giugno 2025

✨ Il cielo della settimana: Luna Crescente, Marte in Vergine e Giove in Cancro

Dopo la Luna Nuova in Gemelli, il cielo continua a muoversi con delicatezza. Marte entra in Vergine, rendendo bambini e bambine più ordinati, analitici e… puntigliosi! La Luna è nel primo quarto in Bilancia: cerca equilibrio, ma facilmente si sbilancia. E poi c’è Giove, da poco in Cancro, che fa fiorire bisogni di casa, nido, contatto, protezione. È una settimana che parla di radici, ma anche di piccoli rinnovamenti.

Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni)

Cara mamma, caro papà: costruite insieme nuovi rituali quotidiani. Anche solo apparecchiare con un tovagliolo colorato o piantare un seme può dare sicurezza e senso. In tempi incerti, servono piccole certezze. E una tazza di cioccolata calda da condividere.

♈ Ariete

0–3 anni

Molto attivi, ma anche più riflessivi del solito: Marte in Vergine li aiuta a focalizzarsi. Giochi con oggetti da montare e smontare sono perfetti.

4–6 anni

Energia ben canalizzata, se supportata. Sì a laboratori casalinghi dove possono sporcarsi le mani… con uno scopo!

7–10 anni

La voglia di fare è tanta, ma anche l’impazienza. Insegnagli a pianificare: un planner settimanale da colorare può essere la svolta.

♉ Toro

0–3 anni

Molto in cerca di coccole e continuità. La Luna in Bilancia li rende più sensibili agli sbalzi: routine e nanna sempre uguali li rassicurano.

4–6 anni

Stanno bene in ambienti familiari e ordinati. In questa settimana, lasciagli scegliere un oggetto da “curare” (una piantina, un peluche, un disegno).

7–10 anni

Attaccamento forte a ciò che conoscono. Sfidali con gentilezza: una gita fuori porta potrebbe sorprenderli (e piacergli).

♊ Gemelli

0–3 anni

Ancora sollecitati da Venere e Mercurio nel segno: iperverbali, entusiasti, irrequieti. Attenzione a evitare ambienti troppo stimolanti.

4–6 anni

Parlano tanto… ma ascoltano meno! Usa il gioco del “telefono senza fili” o letture a turno per insegnare l’arte dell’ascolto.

7–10 anni

Settimana ottima per le attività di gruppo: riescono a coordinare parole e pensiero. Ma aiutali a finire ciò che iniziano!

♋ Cancro

0–3 anni

Giove nel segno li rende tenerissimi e molto emotivi. Contatto pelle a pelle, bagnetto caldo, e una ninna nanna possono fare miracoli.

4–6 anni

Assorbono come spugne. Evita discussioni davanti a loro, anche accese solo a metà: ne risentono più di quanto immagini.

7–10 anni

Emotività forte ma ben canalizzata con l’aiuto di arte, musica o piccoli compiti domestici. Trasformano il quotidiano in poesia.

♌ Leone

0–3 anni

In cerca di attenzioni: ogni applauso è una vittoria! Ma se non ricevono conferme, diventano melodrammatici. Aiutali a regolare l’intensità.

4–6 anni

Settimana teatrale: metti a disposizione costumi, specchi, oggetti simbolici. Così elaborano emozioni e trovano autostima.

7–10 anni

Vogliono brillare. Falli sentire importanti con piccoli incarichi da “capogruppo” o “regista” delle attività pomeridiane.

♍ Vergine

0–3 anni

Marte nel segno li rende ordinati… ma anche ipersensibili. Un oggetto fuori posto può scatenare crisi: rassicura con coerenza.

4–6 anni

Precisione al top: si divertono a contare, organizzare, catalogare. Coinvolgili in giochi tipo “trova le differenze”.

7–10 anni

Si prendono molto sul serio. Ricorda loro che sbagliare è parte del gioco. E tu sei lì, non per giudicare, ma per ridere insieme.

♎ Bilancia

0–3 anni

La Luna in fase crescente nel segno li rende sensibili e reattivi: ogni gesto, ogni parola conta. Piccoli malumori? Coccole in silenzio.

4–6 anni

Desiderano armonia, ma faticano a gestire i conflitti. Prevedi giochi collaborativi, dove “vincere” non è lo scopo.

7–10 anni

Molto orientati all’altro, ma anche un po’ insicuri. Aiutali a trovare la loro voce, anche se è più dolce che forte.

♏ Scorpione

0–3 anni

Settimana intensa: la Luna li tocca in profondità. Possibili regressioni. Serve uno sguardo fermo e abbracci lunghi.

4–6 anni

Vogliono scavare in tutto: nei giochi, nelle emozioni, nei tuoi occhi. Racconta loro storie vere, anche con un pizzico di mistero.

7–10 anni

Molto intuitivi, ma anche diffidenti. Aiutali a costruire fiducia, dando responsabilità piccole ma reali (tenere un diario, ad esempio).

News 12 caratteristiche delle mamme Gemelli, secondo lo Zodiaco Stiamo per entrare nella stagione dei Gemelli, il terzo segno dello zodiaco. Analizziamo insieme alcuni tratti distintivi delle mamme nate in quest...

♐ Sagittario

0–3 anni

Movimento continuo! Ma attenzione a incidenti banali. Ogni giorno dovrebbe avere almeno una passeggiata o una corsa in libertà.

4–6 anni

Sognano già le vacanze, le montagne, il mare. Lascia spazio al desiderio, anche solo con libri e racconti immaginati.

7–10 anni

Volano alto. Ma poi si distraggono e non ascoltano le regole. Rendi ogni compito un’avventura, anche la merenda!

♑ Capricorno

0–3 anni

Molto osservatori, parlano poco ma vedono tutto. Un gioco da costruire passo dopo passo può diventare la loro medaglia quotidiana.

4–6 anni

Responsabilità autoimposte: vogliono aiutare, risolvere, sistemare. Rassicura: non devono sempre “essere i grandi”.

7–10 anni

Ambiziosi anche nel gioco. Insegna loro a godersi anche il processo, non solo il traguardo.

♒ Acquario

0–3 anni

Giochi improvvisati, idee lampo, parole strane: sono in una fase iper-creativa. Lasciali fare… e annota le perle!

4–6 anni

Vivaci, imprevedibili, un po’ lunari. Costruite insieme una “tana delle idee” dove possano ritirarsi quando serve.

7–10 anni

Settimana di ribellioni sottili. Aiutali a capire che le regole possono anche essere discusse, ma prima vanno comprese.

♓ Pesci

0–3 anni

Dolcezza che commuove. Ma anche bisogno di protezione extra. Cantate insieme, toccate stoffe, guardate le nuvole.

4–6 anni

Confusi tra sogno e realtà. Racconta storie con cornice: inizio, svolgimento, fine. Li aiuta a dare un ordine al mondo.

7–10 anni

Empatici, profondi, intensi. Possono vivere le emozioni degli altri come fossero le loro. Serve uno spazio per scaricare: danza, disegno, silenzio.