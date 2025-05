È stato un momento davvero particolare, per usare un eufemismo, quello andato in scena lo scorso 21 maggio nello studio del telegiornale mattutino di WRGB, ad Albany, New York. Pochi istanti prima di andare in onda, infatti, una delle due anchor woman, Olivia Jaquith, incinta, ha vissuto uno dei momenti più memorabili nella vita di una madre: le si sono rotte le acque.

Ma invece, di correre subito in ospedale, la giornalista ha deciso di restare e di portare al termine il tg, assieme alla collega Julia Dunn, da vera professionista.

Parto Rottura delle acque: come si riconosce e cosa fare Come riconoscere il momento in cui andare in ospedale e quali sono i rischi se la rottura delle acque avviene prematuramente: le cose da sapere.

Come riportato da NBC News e TODAY, Jaquith ha deciso di portare a termine l’intero telegiornale di tre ore pur essendo nelle fasi iniziali del travaglio, contrazioni comprese.

Un momento tragicomico, sottolineato da Dunn: “Letteralmente, a Olivia si sono rotte le acque. Abbiamo delle notizie… Davvero dell’ultima ora: a Olivia si sono rotte le acque, e in questo momento sta conducendo il telegiornale mentre è in travaglio attivo“.

Jaquith, con grande calma, ha corretto sorridendo: “Travaglio iniziale, travaglio iniziale. Non esageriamo”.

Con il tipico aplomb da giornalista, Olivia Jaquith ha continuato a sorridere tra una contrazione e l’altra, arrivando persino a cronometrare le contrazioni in diretta, insieme alla collega. A un certo punto, Dunn ha notato che erano distanziate solo di due minuti.

Ma la giornalista, impassibile, ha rassicurato il pubblico: “Sì, ce n’è stata una, ma è passato un po’ di tempo, quindi siamo ancora a posto”.

L’intero team di WRGB ha seguito l’evolversi della situazione con ironia e sostegno. In sovrimpressione scorrevano scritte divertenti come:

“Giorni oltre la data prevista: 2”, “Baby Watch” e infine “Sta arrivando Baby P. In bocca al lupo, Olivia”.

Ma Jaquith ha mantenuto la sua solita compostezza professionale: “Sono felice di essere qui, e rimarrò al mio posto finché posso. Ma se sparisco all’improvviso, sapete il perché”.

Ha poi raccontato in diretta su Facebook che le si erano rotte le acque nel bagno dello studio, proprio prima della trasmissione. Alla domanda sul perché non fosse andata subito in ospedale, ha risposto con semplicità: “Pensavo di poter affrontare tre ore di trasmissione, preferisco essere al lavoro piuttosto che in ospedale”.

Durante lo show, Olivia Jaquith ha continuato a raccontare notizie con la consueta lucidità, trovando persino spazio per qualche battuta. Durante un cambio di segmento, ha suggerito agli spettatori di prendersi una “pausa d’acqua”. E parlando con il meteorologo, ha scherzato: “Se oggi dovesse nascere il bambino, Craig, com’è il tempo?”.

La sua professionalità e umanità hanno brillato in ogni istante. Più avanti nella puntata, mentre nuovi spettatori si collegavano, Dunn ha fatto un breve riassunto: “A Olivia si sono rotte le acque, ed è ancora qui. Ha condotto l’intero programma. È stata una sua scelta”.

Alle ore 7:56, quando lo show si è concluso, Olivia Jaquith era ancora seduta al desk. Dunn le ha dato il cinque e ha detto, sorridendo: “Tutto lo show. Tre ore di notizie, con le contrazioni. Credo sia un record per CBS6”.

C’è qualcosa di ancora più speciale in questa storia: anche Julia Dunn è incinta. A marzo, aveva annunciato la sua seconda gravidanza su Instagram, pubblicando una foto felice in cui entrambe le giornaliste mostravano con orgoglio il pancione.

Jaquith e il marito sono diventati genitori di un maschietto, che hanno chiamato Quincy.