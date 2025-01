Una mamma si è sfogata su Reddit dopo che sua madre ha deciso, da sola, di tagliare per la prima volta i capelli alla nipotina, riaprendo il dibattito sui confini da rispettare per i nonni.

I primi tagli di capelli dovrebbero essere un momento dolce da ricordare, magari qualcosa da documentare con una foto, un video, o una ciocca salvata come cimelio. Peccato che le cose non vadano sempre così, come raccontato da una mamma sul social Reddit, che si è sfogata con gli utenti chiedendo pareri e consigli dopo che la nonna di sua figlia, sua madre, ha pensato di tagliare i capelli alla bambina senza neppure chiedere un parere a lei.

La mamma, ha spiegato la ragazza, bada a sua figlia un paio di volte al mese, trattenendosi spesso per più giorni e, benché il più delle volte cerchi di rendersi utile con la gestione della bimba, questa volta ha davvero esagerato.

“Torno a casa e lei ha fatto il suo primo taglio di capelli a mia figlia. Nessuna discussione, nessun permesso. Avremmo potuto dire di sì se me lo avesse chiesto, e se io e mio marito ne avessimo parlato in anticipo”. La cosa che più l’ha fatta rimanere male è stato vedere che la madre davanti agli occhi”.

Anche se sua madre si è scusata dopo aver capito di aver commesso un errore, la donna ha detto di non essere riuscita a scrollarsi di dosso la rabbia. “Non riesco quasi a guardarla. O mia figlia, per quel che conta. Sono così arrabbiata.”

I commenti si sono ovviamente divisi tra quanti danno pienamente ragione alla mamma arrabbiata e a quanti invece minimizzano dicendo che si tratta di una cosa banale e di scarsa importanza.

News "Sono io la str***a per aver chiesto a mio marito, neo papà, di annullare la vacanza tra amici?" Una neomamma si è sfogata chiedendo pareri su Reddit, per aver chiesto al marito di rinunciare alla vacanza solo uomini programmata in modo da aiu...

“Pensi che l’abbia fatto dicendo ‘Oh, Sally ha bisogno di un taglio di capelli, glielo tolgo dal grembo e gli faccio risparmiare un po’ di soldi facendolo io stessa’, oppure pensi che l’abbia fatto in modo malizioso, tipo ‘ La nonna sta tagliando i capelli al suo nipotino per la PRIMA volta!!'” le ha chiesto un’utente; e un’altra invece ha consigliato alla madre di valutare la sua rabbia: “Se davvero lo ha fatto perché ‘svampita ma ben intenzionata’, devi trovare un modo per lasciar perdere. Rendersi conto che preoccuparsi di un primo taglio di capelli è un concetto molto banale.”

“Non è semplicemente un momento ‘oh no’, è un momento ‘oh beh’. Esprimi il tuo disappunto e vai avanti perché non puoi tornare indietro nel tempo”, è invece il parere di un altro commentatore.

L’episodio, di certo, riapre il dibattito sui sani confini da far rispettare ai nonni per quanto concerne la gestione dei bambini e l’educazione; un tema che inevitabilmente genera sempre discussioni accese fra le varie fazioni.