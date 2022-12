"In quanto neurologa non farei mai fare queste 4 cose ai miei figli": il video virale

A volte, per curare le ferite dei bambini bastano un cerottino e qualche bacetto. Esistono tuttavia alcuni tipi di lesioni, molto più gravi, che possono avere effetti duraturi sullo sviluppo cerebrale del bimbo, di quelle che si spera non accadano mai ai propri figli. Ne sa qualcosa la dottoressa Puja Aggarwall, diventata virale su TikTok dopo aver pubblicato un video intitolato Quattro cose che non farei mai fare ai miei figli in quanto neurologa.

Aggarwall (@zenfuldoctor sulla piattaforma), inizia il video dicendo:

Ci sono quattro cose che non lascerei mai fare ai miei figli in quanto neurologa e neuroscienziata, perché possono uccidere molte cellule cerebrali o semplicemente ucciderti.

Di seguito, la dottoressa procede a elencare le attività vietate, spiegando il perché delle proprie scelte.

News Neonato (0-1 anno) Perché i bambini nati in famiglie ricche hanno maggiore attività cerebrale: lo studio Una recente ricerca ha mostrato come situazioni di povertà nelle famiglie possa influenzare le capacità di apprendimento nei bambini sin dalla pr...

Numero uno: giocare a football americano. “Puoi procurarti un sacco di commozioni cerebrali, ferite alla testa e questo può portare a encefalopatia traumatica cronica“, ha affermato la neurologa. Numero due: guidare un ATV (veicolo per tutti i terreni): “Ancora una volta, è un no secco“, ha continuato.

Numero tre: “Avere un trampolino o saltare sui trampolini all’esterno. Cadendo e sbattendo la testa a terra, ancora una volta puoi procurarti commozioni cerebrali e lesioni alla testa”. Infine, la dottoressa ha concluso con il numero quattro: “Sparare con una pistola. Non ce n’è bisogno. Ancora una volta, può semplicemente ucciderti“.

Certamente questo non è proprio un video di consigli per genitori, ma più che altro una spiegazione di ciò che questa particolare mamma, in base alla sua esperienza lavorativa, non vorrebbe che facessero i propri figli.

Secondo la Mayo Clinic, un recente studio pubblicato su Pediatric Emergency Care, ha rilevato che tra il 2009 e il 2018, negli Stati Uniti, si sono verificati più di 800mila infortuni infantili causati dai trampolini. Quando si tratta invece di morti legate alle armi, non si parla solamente di sparatorie di massa, come quella accaduta nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. NPR riferisce, infatti, che la principale causa di morte tra i giovani negli Stati Uniti – dove le leggi per il possesso di armi sono regolamentate diversamente rispetto che in Italia – sono proprio le armi da fuoco e ciò include la statistica straziante dell’aumento del tasso di suicidio tra adolescenti.