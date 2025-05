È un momento davvero d’oro per le coppie (o ex coppie) uscite dal programma Uomini & Donne; dopo gli annunci, a distanza di pochi giorni, di Giulia De Lellis e Andrea Damante, due fra i più amati protagonisti del dating show, adesso sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ad annunciare di aspettare un bebè, il secondo.

“Sta arrivando Lui… Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre.

Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte… Ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia”.

I due influencer hanno quindi annunciato anche il sesso del nascituro, che sarà un maschietto; Riccardi e Dionigi, conosciutisi proprio nel programma televisivo di Canale 5 nel 2019, hanno già avuto la piccola Maria Vittoria “Mavi”, nata nel 2022. Nel 2024, invece, il matrimonio a Nola, in provincia di Napoli.

“Grazie a te noi siamo così: felici e con tanti sogni da realizzare – aveva detto Lorenzo Riccardi alla moglie il giorno del loro sesto anniversario – Finché morte non ci separi: la promessa più importante della mia vita fatta alla donna che mi ha cambiato la vita. Grazie con tutto il cuore per tutto quello che hai fatto per me e per noi in questi anni. Tuo marito Lorenzo”.

Ospiti a Verissimo, la coppia aveva parlato anche dell’idea di avere altri figli, con Riccardi che aveva detto: “Claudia vorrebbe due figli, io tre, tutte femmine. Prima di Maria Vittoria volevo un maschietto, ma da quando è nata lei vorrei solo figlie femmine”.