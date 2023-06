Qual è il momento migliore per restare incinta? La risposta della tiktoker Lilly Scott

"Il momento migliore per restare incinta è la fine di febbraio e adesso vi spiego il motivo", la teoria dell’influencer statunitense relativa al periodo migliore dell’anno per scegliere di intraprendere una gravidanza.

Lilly Scott, una mamma statunitense attiva su TikTok, ha postato un video in cui ha condiviso con i numerosi follower quello che secondo il suo parere, sarebbe il periodo migliore per intraprendere una gravidanza. L’influencer, nel corso del filmato, ha spiegato con grande ironia che il mese di febbraio è il momento ideale per rimanere incinta, rivolgendosi in prima persona a tutte quelle donne che desiderano avere un figlio.

“Il momento migliore per restare incinta è la fine di febbraio e adesso vi spiego il motivo”, ha esordito Lilly Scott nell’incipit del video pubblicato lo scorso 13 giugno, conquistando milioni di visualizzazioni sul web: “San Valentino, tra romanticismo e cioccolatini, offre l’occasione perfetta per concepire”.

Entro l’estate avremo superato la nausea e avremo un adorabile pancione. Proprio quando ti senti affaticata e appesantita dalla gravidanza, arriva l’aria fresca dell’autunno.

“Quindi, il bambino, nasce sotto un segno zodiacale che, personalmente, adoro: lo scorpione”, ha proseguito la tiktoker, rivelando ulteriori dettagli in merito alla sua divertente teoria. Verso la conclusione del video, inoltre, si è soffermata sul periodo immediatamente successivo al parto che, secondo i suoi calcoli, dovrebbe svolgersi in concomitanza con le vacanze natalizie:

Il post maternità termina giusto in tempo per le vacanze di Natale e puoi affrontare i sei mesi dell’allattamento prima di riavere il tuo corpo pronto per l’estate.

Oltre al piano elaborato da Lilly Scott (che sembra scandire alla perfezione ogni fase della gravidanza), è utile sottolineare l’esistenza di alcuni metodi che possono aiutare le future mamme a calcolare l’inizio e la fine del periodo fertile.

Come spiegato dal dottor Luca Zurzolo, infatti, è possibile utilizzare diversi strumenti per identificare la finestra temporale in cui ottenere il concepimento. Tra questi ricordiamo il calcolo dell'ovulazione, l'uso di stick ovulatori e la misurazione della temperatura basale.