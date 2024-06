Una donatrice che per la prima volta ha donato i suoi ovuli alla banca di ovociti della California YourEggs, ha voluto condividere la lettera che la famiglia a cui i suoi ovuli sono andati le ha indirizzato, per ringraziarla. A diffondere poi le parole su TikTok è stata proprio l’agenzia YourEggs, naturalmente previa autorizzazione.

Alla nostra bellissima donatrice di ovociti – esordisce la missiva – È difficile esprimere a parole quanto siamo grati. Dopo un decennio di tentativi di fecondazione in vitro falliti e di aborti strazianti, avevamo quasi perso la speranza. Ma nel momento in cui io e mio marito abbiamo visto il tuo profilo, abbiamo pensato che fosse destino. Il tuo sorriso genuino e il video che mettono in risalto il tuo spirito vivace e la tua gioia di vivere ci hanno davvero colpito. Ovunque ti porti la vita, sappi che hai lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. Ci impegniamo a inondare il nostro bambino d’amore e a fornirgli tutto ciò di cui ha bisogno per prosperare ed essere felice.