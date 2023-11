Una donna con due diversi uteri è rimasta incinta di due bambine: Kelsey Hatcher, questo il suo nome, ha raccontato la sua storia all’emittente WVTM13 insieme al marito Caleb, spiegando l’incredulità della coppia davanti alla notizia. “Ho detto: ‘Beh, ce ne sono due lì dentro’. E mio marito ha detto: ‘Stai mentendo’. Ho detto: ‘No, assolutamente’”, ha esordito la donna in trasmissione.

La presenza di un doppio utero è una condizione rara con la quale alcune donne nascono. Si forma quando le due tube, che dovrebbero crescere e unirsi per formare l’utero mentre il feto cresce, non si uniscono completamente, finendo per svilupparsi in due organi separati.

Le donne con doppio utero possono a volte presentare una sola cervice, ma non è questo il caso di Kelsey Hatcher, che ne ha due. La dottoressa Shweta Patel, ginecologa della trasmissione, ha spiegato che questa condizione è estremamente rara. “Ci sono ginecologi che passano tutta la loro vita lavorativa senza mai incontrare un caso simile”.

Anche il dottor Richard Davis, parlando con l’emittente televisiva, ha spiegato come la condizione sia presente in circa tre donne su mille, e che la probabilità di avere un gemello per ciascun utero sia incredibilmente bassa. “Quando entrerà in travaglio, se lo farà, allora dovremo monitorare ciascun utero e vedere quale si sta contraendo e se entrambi stanno facendo più o meno la stessa cosa, oppure sono diversi”, ha poi spiegato Davis, specialista in gravidanze a rischio.

La donna aveva scoperto di aspettare due bambini durante una visita di controllo. Oltre alle gemelle in arrivo, i due hanno altri tre figli, di 7, 4 e 2 anni. “Anche se siamo grati per questa benedizione… Questa sarà di sicuro l’ultima volta”, ha concluso la donna alle telecamere.