Fonte: Dave Benett/Getty Images for ERDEM and FARFETCH - instagram @jenna_coleman_

L'attrice di Doctor Who ha mostrato il pancione a una mostra, in Inghilterra. Si tratta del primo figlio per lei e per il compagno regista.

Jenna Coleman aspetta il suo primo figlio con il compagno, il regista Jamie Childs, che l’ha diretta in Sandman, e all’apertura della mostra Imaginary Conversations: An ERDEM Collection Inspired by Duchess Deborah, alla Chatsworth House nel Derbyshire, in Inghilterra, la star di Doctor Who ha mostrare la pancia messa in evidenza da un maxi abito floreale verde.

La notizia della gravidanza arriva dopo le voci su un possibile matrimonio della coppia, visto che, circa 6 mesi fa, Coleman è stata avvistata con un anello d’oro all’anulare.

L’attrice ha per il momento scelto di non condividere la notizia della gravidanza sui social, tanto che il suo ultimo post su Instagram risale all’inizio di maggio.

Nota soprattutto per il ruolo di Clara Oswald, compagna del Dottore nella serie televisiva fantascientifica Doctor Who, e della regina Vittoria nell’omonima serie televisiva, Jenna Coleman ha interpretato anche il film Io prima di te, tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes, accanto a Emilia Clarke e Sam Claflin. Sul lato privato, ha avuto una relazione dal 2011 al 2015 con l’attore Richard Madden, con cuo è rimasta in ottimi rapporti, mentre dal 2016 al 2021 ha frequentato un altro collega, l’attore Tom Hughes, conosciuto sul set della serie Victoria.