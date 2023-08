“Ho 52 anni, sono incinta del primo figlio e ricevo critiche ogni giorno", lo sfogo di una futura mamma su Facebook

La donna ha raccontato la sua storia anonimamente, parlando delle critiche che riceve nella vita quotidiana per la sua scelta di avere un figlio in questo momento della sua vita

Una futura mamma ha raccontato sui social la sua esperienza come donna incinta a 52 anni. Per farlo, ha scelto di affidarsi anonimamente alla pagina Facebook Rubrica Lilla, che conta quasi 145.000 follower e che, dalla sua stessa descrizione, “nasce come un luogo di scambio reciproco di idee ed opinioni su svariati argomenti”.

Questo il messaggio della donna, che ha raccontato le difficoltà a cui va incontro da incinta, ma anche la soddisfazione per la gravidanza tanto desiderata: “Ho 52 anni e aspetto il mio primo figlio concepito naturalmente e ricevo critiche ogni giorno. Mi è anche stato detto che dovevo aspettare il mio turno alla cassa perché i figli si fanno quando si hanno le capacità ma io le ho. Mi sento più bella e in forma di una di 32. Nella mia vita non avevo mai escluso la possibilità di diventare madre ma nessuno dei miei uomini voleva un figlio fino a quando non mi sono stancata e ho fatto di testa mia.”

Nella sezione commenti si è quindi scatenato un dibattito tra alcuni utenti, che ritengono che l’età della donna sia troppo in là. Tra le varie opinioni, si leggono anche delle critiche: “Assurdo” commenta qualcuno, “Non ti offenderei mai ma anche io ritengo che la tua età sia più da nonna che da mamma.” Altri invece la supportano: “Se te la senti nessuno può criticarti, è una tua scelta. Tanti auguri”, “Un forte abbraccio. Le decisioni spettano al singolo, e a chi ha la forza di prenderle.”

Tra i tanti messaggi, anche quello dell’amministratrice della pagina: “Offenderti gratuitamente non va bene ma nemmeno dirti che la tua sia una gravidanza “fisiologica”. Per me sei fuori età, ma comprendo il tuo desiderio materno e non ti giudico, forse avrei fatto la stessa cosa di fronte ad una privazione così importante. Penso che quando il desiderio materno non viene soddisfatto si vive male, a qualsiasi età, quindi posso ascoltare il tuo racconto ma non posso indossare le tue scarpe. Ti auguro di stare sempre bene e di viverti questo bambino a lungo e con energia e forza.”