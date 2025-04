È, ovviamente, una buona notizia, ma anche l'occasione per riflettere sul perché l'età per concepire si stia spostando sempre più in avanti.

Mentre ci si sta lentamente discostando dal termine di primipara attempata, secondo un nuovissimo rapporto del National Vital Statistics System del CDC le nascite tra le donne sui 40 anni sono più che triplicate dal 1990, mentre il tasso di natalità tra le adolescenti è crollato a un minimo storico.

Nel 1990, le adolescenti rappresentavano un enorme 12,8% di tutte le nascite negli Stati Uniti, mentre nel 2023 solo il 4% delle gravidanze era rappresentato da quelle adolescenziali; si tratta di un calo del 73% nel numero di nascite da madri adolescenti. Infatti, il tasso di natalità tra le adolescenti di età compresa tra 15 e 19 anni è sceso del 78% nello stesso periodo, da 59,9 a solo 13,1 nascite ogni 1.000 femmine.

A far scendere questi dati, sicuramente confortanti, sono, secondo gli esperti, vari fattori, fra cui una migliore educazione sessuale, un accesso alla contraccezione più facile e un cambiamento generazionale verso il ritardo delle grandi tappe della vita . Ecco che la Gen Z dice “non adesso, grazie” ai pannolini e all’asilo nido.

Nel frattempo, i tassi di natalità per le donne over 40 stanno aumentando vertiginosamente: il tasso di natalità per le donne di età compresa tra 40 e 44 anni è infatti balzato del 127% dal 1990, e per quelle di 45 anni e oltre, è aumentato di un incredibile 450%. Nel 2023, le donne di 40 anni e oltre hanno rappresentato il 4,1% di tutte le nascite , rispetto a solo l’1,2% nel 1990.

Anche in questo caso è la società a fornirci indizi per spiegare il tutto: le coppie che desiderano avere dei figli arrivano sempre più tardi a raggiungere una stabilità economica, le donne cercano di affermarsi nella propria carriera, e contemporaneamente i progressi compiuti dalla scienza nella procreazione medicalmente assistita permettono di raggiungere il traguardo anche in età più avanzata.

Nel 1990, 7 nascite su 10 erano di donne sotto i 30 anni. Oggi, sono poco meno di 1 su 2. Le donne sopra i 30 anni rappresentano ora più della metà di tutte le nascite solo negli Stati Uniti , con i maggiori incrementi nelle fasce di età 35-39 e 40+.

Sebbene questa tendenza possa riflettere una maggiore autonomia e scelta per alcune donne, è anche profondamente influenzata dalla mancanza di supporto per le giovani famiglie. Senza congedo di maternità retribuito, assistenza all’infanzia accessibile o politiche di lavoro flessibili, molte donne ritardano la maternità perché semplicemente non possono permettersela.