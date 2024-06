Non è la prima volta che Elettra Lamborghini si apre sul suo desiderio di adottare un bambino, e recentemente è tornata sull’argomento nel salotto televisivo di Verissimo, spiegando di non avere problemi a concepire, ma di avere il timore di una gravidanza naturale e di preferire, quindi, l’adozione.

Io non ho nessuno problema a fare figli, visto che me lo chiedono in tanti – sono state le sue parole – Ma ho molto paura di mettere al mondo un bambino mio e preferirei salvarne uno. Soprattutto in un mondo come questo pieno di guerre. Un mondo che mi fa paura in questo periodo, non so se me la sento di mettere al mondo un figlio. Adottare un bambino mi invece dà l’idea invece di salvarlo.

Già nel novembre del 2023 Lamborghini si era lasciata andare a un accorato sfogo su Instagram dopo essersi vista rifiutare la domanda di adozione di una bambina vista per caso sui social.

Amici, possibile che non ci sia maniera di adottare o prendere in affido questi bambini? – aveva detto allora – Sto scrivendo a un sacco di associazioni e la risposta è che, al momento, è impossibile… Lo feci anche qualche mese fa con una bambina traumatizzata per le bombe, e idem: la risposta è che al momento non si può, anzi, loro se la sarebbero addirittura tenuta in orfanotrofio (questa proprio non l’ho capita…) Possibile che non si possa fare nulla fisicamente? Io mi sono informata più volte e confermo che la burocrazia dietro a un’adozione è una follia… Capisco che vogliano essere sicuri che i bambini vadano in buone mani ma si parla di attese di anni e intanto loro crescono senza una famiglia… Che tristezza.

Il pensiero di Elettra Lamborghini può certamente lasciare perplessi, non per la volontà in sé di adottare un bambino, cosa della cui buona fede non dubitiamo, ma per le modalità con cui questo desiderio viene espresso dalla cantante: il rischio di cadere nel white savior complex, infatti, è molto alto, così come pure quello di banalizzare una tematica che, invece, merita un’attenzione particolare. È vero che la burocrazia per le coppie che intendono adottare è lunga e tortuosa, tanto da indurre spesso gli aspiranti genitori a rinunciare, ed è forse su questo punto che si dovrebbe fare una riflessione mirata, chiedendo uno snellimento delle procedure e una riduzione dei tempi di attesa, senza poter pensare di adottare un bambino via social.

Adozioni Adottare un bambino: breve guida alle adozioni nazionali e internazionali Tutto quello che c'è da sapere in termini d ìi numeri, requisiti, procedure e costi necessari per adottare un bambino.

Lamborghini ha comunque ribadito che quello delle adozioni è “un tema per cui mi batto molto e continuerò a battermi, indipendentemente se un giorno io lo faccia oppure no”, aggiungendo anche di aver trovato “molte porte chiuse, non molta gente è disposta a parlarne. Io continuerò a battermi per questo”.

L’ereditiera della casa automobilistica è sposata dal 2020 con il dj olandese Nick van de Wall, conosciuto come Afrojack.