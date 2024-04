A chi non piacerebbe vivere una fantastica esperienza a Disneyland© Paris, gratis? MammacheTest, piattaforma che raccoglie le recensioni degli utenti su tantissimi prodotti per la famiglia, rende possibile questa opportunità in collaborazione con MammacheClub e MammeCreative.

Scopri di più qui, e candidati ora per vivere questa incredibile esperienza!

Coloro che verranno selezionati avranno la possibilità di partecipare a una Magica Esperienza di tre giorni con la propria famiglia nel meraviglioso parco divertimenti parigino ispirato al mondo Disney, che comprende ingresso ai Parchi, pensione completa e pernottamento (il solo trasporto a carico dei vincitori).

Le date dell’experience sono dal 7 al 9 giugno 2024; le famiglie selezionate potranno passare 3 giorni e 2 notti presso il Disney’s Hotel New York in formula pensione completa e avere l’ingresso ai due Parchi Disney (Parco Disneyland© e Parco Walt Disney Studios) per i 3 giorni, per un massimo di 4 persone, due adulti e due bambini. Come anticipato, a non essere incluso è il viaggio, a carico delle famiglie selezionate che tuttavia, in questo modo, potranno scegliere autonomamente il luogo di partenza.

Ad accompagnare genitori e bambini nel viaggio verso Disneyland© Paris saranno Georgia Conte e Francesca Piazza, MammeCreative, che per l’occasione realizzeranno dei contenuti audiovisivi da condividere sui propri canali social, in collaborazione con il parco divertimenti e MammacheClub, piattaforma dedicata alle mamme in attesa e alle mamme con bambini sotto i 10 anni.

Insieme dal 2014, Conte e Piazza sono mamme, rispettivamente, di Thalia, 12 anni e di Zeno, 10 e di Gabriele, 5 anni, e Nicolò di 3. L’idea di MammeCreative nasce proprio da Georgia Conte, coordinatrice dei siti per l’agenzia Media Data Factory, e docente di strategia comunicazione marketing alla Cattolica; al rientro dalla maternità si è unita al progetto anche Francesca Piazza, che in un’intervista tempo fa ha spiegato: “Lavoravo nella stessa agenzia di Georgia, e una volta rientrata in ufficio avrei dovuto occuparmi di serie tv. Peccato che all’epoca riuscivo a vedere solo cartoni per bambini piccoli. E così mi hanno proposto di entrare in MammeCreative”.

A oggi il sodalizio conta oltre 100 mila followers su Instagram e tanti progetti, come appunto quello che le vede coinvolte nell’experience test Disneyland© Paris.

Per candidarsi è sufficiente cliccare sul pulsante “Partecipa al test” a fondo pagina, assicurando la propria presenza nei giorni previsti (non sarà possibile scegliere un’altra data). Le persone selezionate vivranno questa fantastica avventura tra i personaggi Disney e gli eroi Marvel più amati di sempre, e potranno fare un giro sulla Big Thunder Mountain o sulle tazze del Cappellaio Matto, oppure visitare la spaventosa Phantom Manor.

Dopo l’esperienza verrà chiesto alle famiglie selezionate di lasciare una recensione, mentre durante i tre giorni in loco verranno realizzate foto e video e svolte diverse attività per scopi promozionali da parte di Disney, MammeCreative, MammacheClub, motivo per cui sarà indispensabile fornire la propria autorizzazione.