"Cosa faresti se scoprissi che sono sgattaiolata fuori la notte?": le mitiche risposte di un papà in video virale

Essere genitori non è mai semplice, a maggior ragione quando i figli sono entrati nell’età dell’adolescenza, periodo che può essere difficile da gestire. La teenager Abby Moxon ha così deciso di fare un esperimento attraverso il suo profilo TikTok: la ragazzina avrebbe voluto porre al papà una serie di domande ipotetiche al suo genitore “non severo” per verificare la sua reazione.

Uno dei quesiti riguardava cosa avrebbe fatto se lei avesse deciso di portare a casa un ragazzo senza dirlo o fosse sgattaiolata fuori per prendere parte a una festa pur senza avere avuto il permesso. L’uomo ha risposto in maniera assolutamente rilassata e tranquilla, anzi ha detto che avrebbe preferito che la figlia ne parlasse con lui, in modo tale da non avvertire la necessità di agire di nascosto.

Non solo, il papà ha anche riferito che non avrebbe avuto alcun problema se lei avesse deciso di farsi un tatuaggio o un piercing perché quello è il “suo corpo”, quindi avrebbe potuto muoversi come avrebbe voluto. Ben diversa, invece, sarebbe stata la sua reazione se lei avesse deciso di disattivare la funzione di localizzazione prevista nel suo cellulare. Quella, infatti, denotava una mancanza di fiducia nei suoi confronti, visto che non sapere dove si trova in un determinato momento non gli avrebbe permesso di aiutarla tempestivamente se fosse stata in pericolo e avrebbe avuto bisogno di lui.

La discussione è poi proseguita con altre quesiti “scomodi“, ma che possono servire anche agli utenti a capire che tipo di rapporto c’è tra loro. Moxon ha infatti chiesto al genitore cosa avrebbe fatto se lei lo avesse insultato, a quel punto lui l’avrebbe ricambiata. Se invece lei avesse danneggiato l’auto con un danno da 900 dollari, lei avrebbe dovuto occuparsi del conto da sola.

Nell’arco di poco tempo il video ha ottenuto un ottimo riscontro sui social (1,3 milioni di visualizzazioni e oltre 3.200 commenti), a conferma di come gli argomenti trattati siano stati ritenuti interessanti per la platea, che può avere vissuto le stesse situazioni. Si può avere così un paragone interessante per riflettere e capire se ci si sia comportati in modo sbagliato in passato.

Uno degli utenti non ha mancato di sottolinearlo: “Il mio rapporto con i miei genitori era così e onestamente è il modo migliore. Ho intenzione di crescere i miei figli senza paura di dirmi nulla” – ha scritto sotto al video.