Giugno è l'ultimo mese valido per presentare la Dichiarazione Unica Sostitutiva e presentare l'ISEE aggiornato, per non ricevere l'importo minimo dell'Assegno Unico.

Scade il 30 giugno 2025 il termine ultimo per aggiornare l’ISEE e ottenere gli arretrati dell’Assegno Unico universale per i figli a partire dalla mensilità di marzo. È un passaggio fondamentale per milioni di famiglie italiane: chi non presenta la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro quella data riceverà solo l’importo minimo previsto, pari a 57,50 euro a figlio, rinunciando alla quota calcolata in base alla reale situazione economica, che può arrivare anche oltre i 200 euro mensili a figlio.

Ricordiamo che l’Assegno Unico e universale è destinato alle famiglie con figli a carico:

Minorenni;

18-21enni se studenti, disoccupati, in formazione o con reddito inferiore a 8.000 euro annui;

Figli disabili, senza limiti d’età.

Viene erogato anche dal settimo mese di gravidanza e non è necessario presentare una nuova domanda ogni anno, ma è obbligatorio aggiornare l’ISEE per ricevere importi personalizzati.

Cosa si rischia se non si aggiorna l’ISEE

Chi non aggiorna l’ISEE entro il 30 giugno continuerà a ricevere solo l’importo minimo, senza possibilità di conguaglio retroattivo. Solo chi presenta la DSU entro la scadenza otterrà anche gli arretrati maturati da marzo 2025.

Nel frattempo, anche a giugno verrà erogato l’AUU a oltre 6 milioni le famiglie, con importo medio di 167 euro a figlio, comprese le maggiorazioni. I pagamenti sono iniziati venerdì 20 giugno e nella maggior parte dei casi gli accrediti sono già visibili sui conti.

Chi ha fatto domanda per la prima volta dal 1° giugno 2025, riceverà la prima rata a fine luglio, insieme a eventuali conguagli a credito o a debito.

Dove aggiornare l’ISEE

Per aggiornare l’ISEE basta rivolgersi a un CAF o patronato, oppure accedere autonomamente al servizio online INPS. Non serve ripresentare la domanda per l’assegno, ma è fondamentale comunicare eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Importi e maggiorazioni

L’importo base dell’assegno nel 2025 varia da 57,50 a 201 euro al mese per figlio, in base all’ISEE. Sono previste maggiorazioni: