Da luglio 2025 scattano nuovi importi per l’Assegno Unico Universale grazie alla perequazione ISTAT. Pagamenti in arrivo anche per Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e pensioni: ecco il calendario.

Luglio porta buone notizie per le famiglie italiane con figli: l’Assegno Unico di luglio 2025 viene rivalutato dello 0,8% per effetto della perequazione automatica legata all’indice ISTAT, con validità fino al 30 giugno 2026. Questo adeguamento, automatico e generalizzato, punta a proteggere il potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto in un contesto di inflazione persistente.

Aumento dell’Assegno Unico Universale: quanto e per chi

L’INPS ha già chiarito che gli accrediti dell’assegno unico saranno effettuati tra il 16 e il 20 luglio per chi lo riceve regolarmente. Chi invece ha presentato una nuova domanda a giugno o ha subito modifiche nell’importo per variazioni di ISEE o composizione familiare, riceverà il pagamento entro la fine del mese.

L’assegno è proporzionato al numero di figli e alla presenza di disabilità, ma non è vincolato al reddito. Resta però fondamentale presentare un ISEE aggiornato, pena il rischio di sospensione temporanea del beneficio.

Assegno di inclusione e Supporto per la formazione: quando arriva il pagamento

A luglio partono anche i nuovi accrediti per le due misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza: l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro. Per chi ha presentato domanda a giugno, l’erogazione comincia dal 15 luglio. I beneficiari che già ricevevano il sostegno nei mesi scorsi riceveranno invece il pagamento dal 27 luglio.

Entrambi i sussidi sono pensati per contrastare la povertà e accompagnare al lavoro chi si trova in difficoltà economica: il primo è destinato ai nuclei fragili, il secondo a chi può avviare un percorso formativo o professionale.

b

News Bonus mamme 2025: cosa cambia per lavoratrici autonome e con contratti a termine Nel 2025 cambia il bonus mamme per autonome e lavoratrici a termine, che sarà un contributo diretto fino a 480 euro annui, erogato dall’INPS a d...

Pensioni di luglio: il calendario INPS per il ritiro in contanti

Per quanto riguarda le pensioni, l’accredito per chi riceve la somma su conto bancario o postale arriverà, come di consueto, il primo luglio. Per chi ritira in contanti agli sportelli di Poste Italiane, invece, si seguirà il classico calendario scaglionato in base all’iniziale del cognome:

A–B: lunedì 1° luglio

C–D: martedì 2 luglio

E–K: mercoledì 3 luglio

L–O: giovedì 4 luglio

P–R: venerdì 5 luglio

S–Z: lunedì 7 luglio

Questa suddivisione serve ad evitare assembramenti, garantendo una distribuzione ordinata e sicura.