Rose Villain incinta: l'annuncio della gravidanza su Instagram
Rose Villain annuncia la gravidanza con un bellissimo video postato su Instagram!
Rose Villain annuncia la gravidanza con un bellissimo video postato su Instagram!
Con un bellissimo annuncio in un video post di Instagram, la cantante Rose Villain annuncia ai suoi follower la prima gravidanza: Rose Villain è incinta!
Un video che inizia con la cantante di spalle mentre passeggia su una spiaggia e poi, voltandosi, mostra un bellissimo pancino. Da qui si susseguono clip video che ripercorrono i momenti più importanti di Rose e suo marito: dal momento della scoperta con il test di gravidanza fino all’annuncio alle persone più vicine alla coppia.
Un video unico che racchiude le promesse per la creatura che porta in grembo.
Visualizza questo post su Instagram
La canzone scelta per questo annuncio è “Tuttaluce“, nuovo singolo di Rose Villain e nel post vediamo il tag al produttore musicale, nonchè marito di Rose, Andrea Ferrara, anche lui protagonista nel video nei momenti più importanti di questo inizio di vita insieme che li porterà a diventare neo genitori.
Dalla nuova canzone di Rose Villain potrebbe già emergere un indizio sul sesso del bambino, se avete fatto caso, il testo dice “Per me tu sei un principe ma solo senza armatura” ma non è ancora arrivata conferma ufficiale che la coppia sia in dolce attesa di un maschietto, quindi aspettiamo e appena avremo dettagli in più vi aggiorneremo!
Conosciuto sui social e nel mondo della produzione musicale come Sixpm, Andrea Ferrara, è un producer italiano stimatissimo e vanta collaborazioni con Club Dogo, Guè, Jovanotti, Marracash e tantissimi altri nomi del panorama musicale italiano. Nato a Napoli, ha vissuto prima a Milano e poi negli Stati Uniti ed è proprio qui che nel 2015 conosce Rose Villain che sposa nel 2022 a Brooklyn.
Baby
è da un po’ che ti pensavo
mi chiedevo fosse strano mi mancassi
ancora prima di conoscerti
mi sento dentro un uragano
ho voglia di cantar più piano
e non svegliarti mentre sogni
chissà se mi sogni
ti insegnerò che cadere è bello
e non sei meno forte se
ti mostrerai fragile
ti giuro che con me non dovrai mai fingere
di essere ciò che non sei
ucciderò tutti i mostri per te
così non dovrai mai avere paura
se perderai la strada nella notte sarà la luce che per te resta accesa
baby ho sbagliato mille volte e sbaglierò ancora molto
ma provarci è l’importante
tu perdonami
io per te sarò migliore
forse il tuo primo amore
non ti sveglierò mentre sogni
chissà se mi sogni
ti costruirò un mondo più bello
coi palazzi fatti di musica e tutto quello
che ti rende felice per me tu sei un principe
ma solo senza armatura
sarò un eroe ucciderò tutti i mostri per te
così non dovrai mai avere paura
se perderai la strada nella notte
sarò la luce che per te resta accesa
sono tutta luce
da quando ci sei tu
tutta luce
perché se dentro di me