Rose Villain incinta: l'annuncio della gravidanza su Instagram

Con un bellissimo annuncio in un video post di Instagram, la cantante Rose Villain annuncia ai suoi follower la prima gravidanza: Rose Villain è incinta!

Un video che inizia con la cantante di spalle mentre passeggia su una spiaggia e poi, voltandosi, mostra un bellissimo pancino. Da qui si susseguono clip video che ripercorrono i momenti più importanti di Rose e suo marito: dal momento della scoperta con il test di gravidanza fino all’annuncio alle persone più vicine alla coppia.

Un video unico che racchiude le promesse per la creatura che porta in grembo.

La canzone scelta per questo annuncio è “Tuttaluce“, nuovo singolo di Rose Villain e nel post vediamo il tag al produttore musicale, nonchè marito di Rose, Andrea Ferrara, anche lui protagonista nel video nei momenti più importanti di questo inizio di vita insieme che li porterà a diventare neo genitori.

Rose Villain incinta: maschio o femmina?

Dalla nuova canzone di Rose Villain potrebbe già emergere un indizio sul sesso del bambino, se avete fatto caso, il testo dice “Per me tu sei un principe ma solo senza armatura” ma non è ancora arrivata conferma ufficiale che la coppia sia in dolce attesa di un maschietto, quindi aspettiamo e appena avremo dettagli in più vi aggiorneremo!

Rose Villain chi è suo marito?

Conosciuto sui social e nel mondo della produzione musicale come Sixpm, Andrea Ferrara, è un producer italiano stimatissimo e vanta collaborazioni con Club Dogo, Guè, Jovanotti, Marracash e tantissimi altri nomi del panorama musicale italiano. Nato a Napoli, ha vissuto prima a Milano e poi negli Stati Uniti ed è proprio qui che nel 2015 conosce Rose Villain che sposa nel 2022 a Brooklyn.

Tuttaluce il testo della nuova canzone di Rose Villain

Baby

è da un po’ che ti pensavo

mi chiedevo fosse strano mi mancassi

ancora prima di conoscerti

mi sento dentro un uragano

ho voglia di cantar più piano

e non svegliarti mentre sogni

chissà se mi sogni

ti insegnerò che cadere è bello

e non sei meno forte se

ti mostrerai fragile

ti giuro che con me non dovrai mai fingere

di essere ciò che non sei

ucciderò tutti i mostri per te

così non dovrai mai avere paura

se perderai la strada nella notte sarà la luce che per te resta accesa

baby ho sbagliato mille volte e sbaglierò ancora molto

ma provarci è l’importante

tu perdonami

io per te sarò migliore

forse il tuo primo amore

non ti sveglierò mentre sogni

chissà se mi sogni

ti costruirò un mondo più bello

coi palazzi fatti di musica e tutto quello

che ti rende felice per me tu sei un principe

ma solo senza armatura

sarò un eroe ucciderò tutti i mostri per te

così non dovrai mai avere paura

se perderai la strada nella notte

sarò la luce che per te resta accesa

sono tutta luce

da quando ci sei tu

tutta luce

perché se dentro di me