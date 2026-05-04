La principessa Eugenie, figlia di Andrea di York, è in attesa il terzo figlio. Lei stessa ha postato una foto sui social con l’ecografia, ricondivisa anche sul profilo di Buckingham Palace. Il Re si dice sia felicissimo per questa notizia.

La principessa Eugenie è molto preoccupata per il padre

La secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson ha già due figli con il marito Jack Brooksbank: August Philip Hawke Brooksbank, nato il 9 febbraio 2021, ed Ernest George Ronnie Brooksbank, che compirà 3 anni il 30 maggio. Oltre a quanto accaduto al padre, accusato per il caso Epstein, la principessa deve fare i conti anche con una madre sempre più assente.

La terza gravidanza

Le prime voci sulla terza gravidanza di Eugenie avevano cominciato a trapelare quando era stata fotografata insieme al marito e alla sorella, la principessa Beatrice, durante una gita a Mayfair qualche giorno fa. Un fan della famiglia reale ha pubblicato le foto e sembrava intravedersi il pancione di Eugenie.