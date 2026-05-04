Ivana Mrazova è incinta? L’indiscrezione è stata rilanciata da Deianira Marzano e ripresa da altre realtà editoriali. Tantissime sono state le segnalazioni che si sono diffuse in questi giorni. Non sono ancora però arrivate conferme.

Ivana Mrazova è incinta: quali sono le ultime notizie

Sono tante le voci che si susseguono e che sostengono che Ivana Mrazova sarebbe in attesa del suo primo figlio. La modella che da tempo si è allontanata dal mondo della televisione ha oggi 33 anni.

Chi è il compagno di Ivana Mrazova

Dopo la fine della storia con Luca Onestini, la modella ha trovato un nuovo amore negli Stati Uniti. Da circa due anni il suo compagno è un imprenditore americano, lontano dal mondo dello spettacolo, con cui vive stabilmente a Los Angeles.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e delle notizie ufficiali da parte della modella.